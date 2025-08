Kédougou : Une femme arrêtée pour traite de jeunes filles nigérianes

Les agents de l’Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de Kédougou ont démantelé un réseau présumé de traite de personnes, impliquant une femme arrêtée à Kharakhéna. L’opération a été déclenchée après un renseignement signalant la présence, dans cette localité, de jeunes filles originaires du Nigéria destinées à la prostitution, certaines étant mineures.

Selon les enquêteurs, les victimes étaient logées dans une maison où elles se prostituaient, chacune devant verser deux millions de FCFA à leur convoyeuse, en remboursement des frais engagés pour leur voyage. Sur instructions, les agents de la DNLT ont mené une descente sur place et ont interpellé la suspecte à son domicile, en compagnie de dix jeunes filles nigérianes. Ces dernières ont affirmé avoir été achetées au Nigéria pour 600 000 FCFA chacune, avant d’être convoyées vers Kédougou avec l’aide de complices basés au Nigéria et au Bénin.

La fouille a permis de saisir deux cartons de préservatifs, sept carnets sanitaires, dix-sept cartes de vaccination et autant de cartes nationales d’identité nigérianes falsifiées. La mise en cause a reconnu que les jeunes filles exerçaient la prostitution et lui versaient la totalité de leurs revenus jusqu’à atteindre la somme fixée. Elle a ajouté qu’une partie de l’argent servait à financer la scolarité de ses enfants, à soutenir le commerce de sa sœur au Nigéria et à couvrir ses propres besoins.

L’audition des victimes a révélé un réseau transnational bien organisé, dans lequel plusieurs individus intervenaient à différentes étapes du trafic, depuis la fourniture de faux documents jusqu’au transport des filles en bus et en mototaxis.

La suspecte a été présentée le 30 juillet 2025 au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kédougou, tandis que les jeunes filles ont été confiées à un centre d’accueil.