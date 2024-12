Affaire Samuel Sarr…un emprisonnement qui fait grand bruit

L’affaire Samuel Ameth Sarr commence à faire du bruit. Depuis le 28 novembre, il est entre les mains de la justice. Le désormais ex directeur général de West African Energy (WAE) est arrêté dans le cadre de ses anciennes fonctions. Depuis son arrestation, des voix se lèvent de partout pour demander sa libération. Certains de ses souteneurs voient même une main politique derrière ce dossier. D’où les nombreuses interrogations que ses soutiens posent. Surtout que le juge aurait demandé une contre-expertise dans cette affaire. Samuel Sarr ne devrait-il pas bénéficier de la présomption d’innocence au même titre que les personnes liées à cette affaire ?

Samuel Sarr, Directeur général de West African Energy (WAE), va rester en détention. Le juge du 7ème cabinet, remplaçant temporairement son collègue du 2ème cabinet, a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire. Les avocats du sieur ont fait appel devant la Chambre d’accusation dans l’espoir d’obtenir l’annulation de l’ordonnance du juge. Dans cette affaire il est poursuivi pour « abus de biens sociaux, conformément à l’article 891 de l’Acte uniforme sur les droits des sociétés et GIE». L’affaire porte sur une somme de 8 milliards de FCFA, un montant que l’accusé conteste fermement.

« Il n’y a pas 8 milliards comme les gens le disent. Ce sont juste 2 milliards F Cfa révélés par un rapport d’audit du cabinet Mazar demandé par Moustapha Ndiaye. Le cabinet a parlé de 2 milliards F Cfa qui n’ont pas été justifiés et Samuel a amené les justificatifs qu’il avait remis aux agents-enquêteurs quand il a été auditionné la dernière fois à la Section de recherches », a déclaré un de ses avocats. Ce dernier est même surpris par l’arresation de son client. « Cette interpellation de M. Samuel Sarr est plus que surprenante, d’autant plus qu’elle survient à la suite de ses auditions au cours desquelles il avait fourni tous les éléments nécessaires aux enquêteurs », dit-il.

Samuel Sarr avait aussi porté plainte contre son accusateur. Mais selon ses avocats, sa plainte n’est pas diligentée. En attendant de voir si cette plainte va aboutir, un nouveau jalon a été franchi dans ce dossier. Selon beaucoup de médias, un expert-comptable a été mandaté par le juge du deuxième cabinet pour analyser les documents financiers et contractuels de l’affaire. Cette mission s’étendra sur 30 jours, au cours desquels l’expert examinera les états financiers, relevés bancaires, rapports d’audit et contrats liés à West African Energy.

Cette nouvelle expertise, troisième du genre, vise à trancher entre les conclusions contradictoires des deux précédentes. Samuel Sarr avait notamment contesté les conclusions du cabinet Mazars, qui avaient pointé des irrégularités dans sa gestion, et avait obtenu une contre-expertise rejetant ces résultats. Le magistrat instructeur a donc décidé de lancer une nouvelle analyse indépendante pour départager les parties. En attendant les conclusions du rapport, Samuel Sarr, ex ministre, ne bénéficie de la présomption de bonne foi. Il présente aussi des garanties de représentation. Alors pourquoi ne peut-il pas bénéficier d’une liberté provisoire ?

D’autant plus que depuis son arrestation, il est interné au pavillon spécial. Quoi qu’il en soit, des voix demandent de plus en plus sa libération. Les derniers à se lancer sur cette voie sont les membres de la cellule panafricaine de communication du Libéralisme Social Sénégalais (LSS). « Nous, membres du Libéralisme Social Sénégalais, dénonçons fermement cette injustice et exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de Samuel Sarr ; la protection des projets stratégiques qui impactent positivement la vie des Sénégalais ; une reconnaissance pleine et entière du rôle de Samuel Sarr dans la construction d’un avenir énergétique durable pour le Sénégal », ont-il déclaré.

L’heure est venue pour les nouvelles autorités de revoir ce dossier. L’affaire Samuel Sarr risque de compromettre l’émancipation énergétique. Au moment où le Sénégal se lance dans le souverainisme, mettre l’ex Directeur général de West African Energy (WAE) en prison n’est pas la bonne solution. Son arrestation inquiète déjà certains investisseurs. Mais aussi certains de ses partisans.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn