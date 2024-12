Ousmane Sonko et la loi d’amnistie…un couteau à double tranchant

La machine est en marche pour l’abrogation de la loi d’amnistie. Ousmane Sonko en a fait la promesse lors de la Déclaration de Politique Générale (DPG). Selon le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), cette loi polémique va sauter. Mais ce projet est un grand risque pour certains membres du parti au pouvoir. D’où l’importance pour le régime d’y aller avec la manière.

S’il y’a une personne qui veut voir la loi d’amnistie disparaître, c’est sûrement Ousmane Sonko. En meeting à Ziguinchor, lors de la campagne des élections législatives, il évoquait le sujet. Le patriote en chef estimait que c’est un projet de loi qui va être tout bonnement retiré une fois la majorité à l’assemblée nationale est acquise. « Il y’a des gens qui ont la mémoire très courte. La loi d’amnistie n’est pas pour nous et nous allons une fois la majorité obtenue, la retirer », avait-il promis. Promesse qu’il a réitéré lors de sa Déclaration de Politique Générale (DPG)

Vendredi dernier, il a annoncé que son gouvernement déposerait un projet pour abroger la loi d’amnistie de l’ex-président Macky Sall couvrant les faits relatifs aux trois ans de violences politiques entre 2021 et 2024 qui avaient fait des dizaines de morts. « En plus de l’inscription budgétaire de crédit destiné aux victimes, il sera proposé à votre auguste Assemblée dans les semaines à venir un projet de loi rapportant la loi d’amnistie votée le 6 mars 2024 pour que toute la lumière soit faite et les responsabilités établies de quelque bord qu’elles se situent », a-t-il déclaré. Une annonce qui avait fait réagir certains députés de l’opposition.

Mais Ousmane Sonko se veut clair sur la question de l’amnistie. « Pastef n’a rien négocié », a-t-il répondu aux questions des députés. À l’en croire, il s’agissait simplement de voter la loi d’amnistie pour les faits politiques, mais pas les tortures, crimes entre autres. Cependant, le premier ministre indique qu’il s’agira de faire l’abrogation et que tous ceux qui sont concernés, y compris lui et le président Bassirou Diomaye Faye, aillent répondre à la justice. Ce qui ne serait pas sans conséquence. Abroger la loi d’amnistie est un couteau à double tranchant.

Cela permettrait au régime de traquer tous les présumés meurtriers. Mais cela risque de causer des préjudices à ces nombreux jeunes qui ont bénéficié de cette loi controversée. D’ailleurs, le discours de Ousmane Sonko prouve qu’il est conscient de ce qui est en jeu. Lors de sa première prise de parole, le premier ministre n’a pas directement utilisé le mot abrogé. Dans son discours, Sonko a d’abord utilisé le mot rapporté. Dans le langage juridique, cela signifie généralement faire un rapport ou rendre compte de la loi existante. Cela peut aussi impliquer une analyse ou une évaluation de la loi.

« Le terme rapporter est impropre quand-il s’agit d’une loi. Mais rapporter n’efface pas complètement la loi, mais peut en changer un certain nombre d’aspects en ajoutant ou en diminuant. Ce qui est diffèrent d’abroger. Mais les deux options sont sur la table », a expliqué Sonko. Alors, les autorités devront faire preuve d’intelligence juridique pour éviter que cette abrogation de la loi d’amnistie se retourne contre elles. Car de nombreux membres du parti Pastef en ont bénéficié à la veille de l’élection présidentielle du 25 mars 2024.

Mais Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne peuvent pas ne pas aller jusqu’au bout de leur logique. L’abrogation de la loi d’amnistie est devenue une demande nationale. Les sénégalais veulent savoir qui est derrière cette tuerie entre 2021 et 2024. Les familles de ceux qui ont perdu la vie ou ont été injustement emprisonnés au cours des manifestations de l’opposition ces trois dernières années réclament que justice soit faite. Constituées en collectif dénommé « le collectif des victimes du régime du président Macky Sall », elles demandent aux autorités judiciaires d’émettre un mandat d’arrêt international à l’encontre de l’ancien président pour qu’il réponde de ses actes devant la justice.

Désormais, le régime a tous les leviers pour rendre justice. Mais Ousmane Sonko et son gouvernement doivent repenser à ce projet. Un petit faux pas pourrait nuire aux jeunes. Et à tous les bénéficiaires de la loi d’amnistie. Et pour aller jusqu’au bout de cette affaire, il ne devrait y pas y avoir une justice à demi-mesure. Toutes les parties prenantes doivent être mises devant leur responsabilité. Il n’y a qu’ainsi que le régime rendra hommage aux victimes tombées pour le PROJET.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn