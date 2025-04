Corée du sud : La Cour constitutionnelle destitue le président Yoon

La Cour constitutionnelle de Corée du Sud a confirmé, vendredi 4 avril, à l’unanimité la destitution du président Yoon Suk-yeol, le chassant définitivement du pouvoir après sa déclaration de la loi martiale en décembre 2024. L’ex-chef de l’État a présenté ses excuses, selon la RFI.

Après près de quatre mois d’incertitude, ponctués de manifestations régulières, Yoon Suk-yeol a été définitivement destitué, et à l’unanimité des juges : il suffisait de six votes sur les huit juges qui composent la Cour. Le 3 décembre 2024, Yoon Suk-yeol avait tenté d’instaurer la loi martiale et avait envoyé l’armée au Parlement. D’après le parquet, le président avait même autorisé les militaires à tirer, s’il le fallait.

À la suite de la décision de la Cour, ce vendredi 4 avril, l’ex-président sud-coréen a présenté ses excuses : « Je suis vraiment désolé et j’ai le cœur brisé de ne pas avoir pu répondre à vos attentes, a-t-il écrit dans un bref communiqué publié après la décision du tribunal. Je suis profondément reconnaissant envers tous ceux qui m’ont soutenu et encouragé malgré mes nombreuses lacunes. »

Dans un arrêt accablant lu par son président Moon Hyung-bae, la Cour constitutionnelle de Corée du Sud a estimé que les actions de Yoon Suk-yeol avaient « violé les principes fondamentaux de l’État de droit et de la gouvernance démocratique ». « Nous prononçons la décision suivante, avec l’accord unanime de tous les juges : (nous) destituons le défendeur Yoon Suk-yeol », a-t-il dit.

Yoon Suk-yeol « ne s’est pas contenté de déclarer la loi martiale, mais a commis des actes qui ont violé la Constitution et la loi, notamment en mobilisant les forces militaires et policières pour empêcher l’Assemblée nationale d’exercer son autorité, a estimé la Cour dans son arrêt. En définitive, les actes inconstitutionnels et illégaux du défendeur trahissent la confiance du peuple et constituent une violation grave de la loi qui ne peut être tolérée du point de vue de la protection de la Constitution », a ajouté la justice.