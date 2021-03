Les avocats d’Ousmane Sonko se réjouissent du placement sous contrôle judiciaire, de leur client. Me Ciré Clédor Ly, un des avocats du leader de Pastef-Les Patriotes, réclame la libération de tous les détenus politiques.

« L’Etat a compris que force reste à la loi et la loi n’est que l’expression de la volonté populaire. Cette volontaire a fait reculer l’Etat. Maintenant, il ne s’agit pas de libérer Ousmane Sonko, il s’agit de libérer tous ses détenus politiques et qu’on arrête de divertir les gens, de parler de mercenaire, de parler de terrorisme », a réagi Me Ciré Clédor Ly face à la presse.

Peu importe qu’il soit placé sous contrôle judiciaire, selon Me Ciré Clédor Ly, l’importance c’est que Ousmane Sonko retrouve sa liberté. « Et il faut qu’on trouve les conditions juridique pour mettre fin à ce dossier », rajoute la robe noire.