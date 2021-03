Affaire Sonko : Les jeunes de l’ACT parlent de liquidation d’adversaires politiques

Nous disons non au sabotage de notre démocratie et nous manifestons notre soutien total à monsieur Ousmane Sonko ! Nous condamnons cette forme de liquidation d’adversaires politiques. La démocratie ne doit plus connaitre un recul au moment où nous sommes. Nous invitons la justice à être plus immuable sur le respect des droits des individus quelle que soit leur appartenance. Les urgences sont ailleurs et multiples en cette période de crise sanitaire et économique. Hélas ! Le Sénégal est devenu un pays des paradoxes. En effet, depuis 2016 avec ce régime, notre démocratie ne fait que reculer de jour en jour. Suite à la mise en place de tout un ensemble de mécanismes pour phagocyter négativement des leaders de l’opposition sénégalaise comme M. Karim Wade et M. Khalifa Sall, aujourd’hui, ils ont inventé un complot en accusant M. Ousmane Sonko de viol pour l’éliminer politiquement de la course au Palais à l’horizon 2024. Tout humain doté d’un bon esprit ne saurait accepter une telle manipulation et un tel complot. L’image médiatisée de notre pays, par un grand sabotage de notre démocratie avec des arrestations anormales à n’en plus finir, à l’échelle nationale et internationale est sans doute honteuse. Vous accusez monsieur Ousmane Sonko de trouble à l’ordre public alors qu’ il était sur le chemin d’aller répondre à sa convocation tout en l’arrêtant, est tout simplement anormal et incompréhensible. C’est clair, leur objectif est d’emprisonner M. Ousmane Sonko. Mais cette légère accusation ne passera pas et ne pourra résister à l’épreuve des faits. Il est utile de faire quelque chose de bien en ce moment.

En outre, ce combat n’est plus uniquement un combat des militants du parti PASTEF, c’est désormais un combat de tous les dignes patriotes du Sénégal, et donc de tous les démocrates du Sénégal. C’est bizarre de voir la police s’engager sur une affaire de viol. L’appareil politique (la police, la justice, le procureur de la République et l’Assemblée

nationale) a été mobilisé pour éliminer politiquement M. Ousmane Sonko. Il est donc vrai que le pouvoir rend fou.

Une démocratie a toujours besoin d’un contre – pouvoir. La démocratie ne marche pas dans notre pays. Tous ceux qui nous parlent d’un couplage des élections sont dans des calculs politiques. C’est un danger, si celui qui nous dirige se permet de changer à tout moment le calendrier électoral. Les élections locales étaient prévues en janvier 2020,

puis repoussées en décembre 2020, et aujourd’hui nous sommes en 2021. Finalement à quand les élections locales ?

Par ailleurs, votre soit – disant Plan Sénégal Emergent (PSE) est aujourd’hui devenu un Plan Sénégal Emprisonné. Sous votre régime, les problèmes ne font qu’augmenter de jour en jour, une sorte de blocus qui freine le Sénégal et l’empêche d’émerger. Le Sénégal doit se débarrasser de cette politique machiavélique et s’inscrire dans l’action avec de nouveaux programmes économiques et sociaux. Et cela dans le but de lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes qui ne fait que s’accroitre. Chose que tous les Sénégalais exigent.

«Pésoume Kaname, Borome Akooy Fadial Boppam » (proverb Wolof). Autrement dit, ce problème démocratique doit être réglé par les démocrates. Nous jeunes du parti ACT, voire du Sénégal, condamnons fermement cette arrestation anormale et incompréhensible de Monsieur Ousmane Sonko. Nous manifestons notre soutien total à M. Ousmane Sonko et nous exigeons sa libération. Ce complot ne passera pas. Nous disons non au sabotage de notre démocratie !

Paradoxalement, les sieurs Mansour Faye et Aliou Sall ont été pourtant accusés de vol depuis de belles lurettes : Où en sommes- nous ? Certainement, ces dossiers qui intéressent beaucoup les Sénégalais dorment dans les tiroirs de votre Gouvernement.

« Le mensonge en route pendant des années, la vérité le rattrapera » (proverbe bambara).

FORCE A VOUS MONSIEUR OUSMANE SONKO !

JEUNESSE NATIONALE DU PARTI ACT