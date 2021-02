Affaire Sonko : Mamadou Biguine Gueye séduit par la réponse de Macky Sall

S’exprimant sur les ondes de RFI pour la première fois sur l’affaire Sonko-Adji Sarr, le chef de l’État a été concis, univoque, ferme et rassurant. Cette histoire qui prend en haleine le Sénégal depuis quelques semaines n’engage en rien la personne du président de la République selon sa réponse à Alain Foka qui l’a interrogé. À analyser les priorités actuelles de notre pays combinées au contexte de la pandémie mondiale marquée par la lutte contre le CoronaVirus, il est permis de considérer que l’actuel président de la République a vraiment d’autres objectifs de très loin plus important que de s’intéresser à un quelconque complot contre qui que ce soit parmi ces nombreux nihilistes qui peuplent nos médias et ne cessent de polluer les réseaux sociaux, l’injure, la délation, la calomnie, les diffamations… à la bouche. Jamais ils n’ont d’ailleurs été inquiétés pour leurs exagérations chaque jour un peu plus gravissimes. Macky Sall, homme de hauteur, mesuré et très pondéré, n’a jamais créé la seule condition de faire arrêter toutes ces énormités faites d’indiscipline et d’irresponsabilité contre son autorité malgré toute la violence constatée. L’homme a de tous temps maîtrisé ses énormes attributions afin de contribuer à la consolidation de la démocratie et de l’état de droit. La liberté d’expression demeure absolument une réalité sous son magistère. Aucun citoyen, aucun opposant, aucun journaliste n’a été derrière les barreaux pour avoir exprimé par la parole, l’image ou les écrits, ses opinions depuis que Macky Sall a pris les rênes du pouvoir ! Au Sénégal, l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme est postérieure à la réalité sur le terrain. Les libertés y demeurent manifestes, encouragées par le régime du président Sall. Des marches aux sit-in en passant par les innombrables manifestations improvisées de rue y sont presque la règle. L’exception Sénégalaise n’est pas un vain mot. Dans notre sous-région, ce qui est toléré au Sénégal y est formellement prohibé. De nombreux pays occidentaux, du Maghreb, du proche et du moyen Orient sont largement devancés par le Sénégal en matière de sauvegarde de la démocratie et des droits humains. Et Macky Sall y est pour beaucoup dans la poursuite des acquis sous Diouf et sous Wade, chacun ayant apporté sa part d’efforts dans l’évolution de notre État-Nation. Oui, l’actuel chef de l’exécutif ne saurait faire moins que Diouf et Wade. Acceptons lui toutes nos avancées en la matière, en toute honnêteté s’il vous plaît ! Alors, qu’un cas de viol soit soulevé et qu’une fille accuse un leader politique de l’opposition et que des indiscrétions se permettent le loisir de soutenir que c’est Macky Sall qui a ourdi un complot contre cet homme politique accusé, cela est extrêmement grave. Soyons sérieux et épargnons le chef de l’État de cette histoire. Il se sussure que la fille pourrait être manipulée par des militants et/ou autres sympathisants du président. Si tel était le cas, que pouvait faire Macky Sall en amont ? Ce qui fait donc dire que dès l’instant que cette affaire de viol est pendante devant la justice, laissons celle-ci poursuivre son travail étant donné qu’une procédure est en cours. Le principal accusé de la Adji Sarr, masseuse du salon Sweet Beauté étant Ousmane Sonko, député du Sénégal et bienvenu opposant, il ne reste plus qu’à attendre la suite pour que les responsabilités soient situées après l’éclatement de la vérité. L’évidence la mieux partagée, c’est que le président de la République va sévir si des personnalités de son régime venaient à être impliquées dans cette histoire. Macky Sall prendra de lourdes sanctions connaissant son sens strict des responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Cela reste constant, clair comme l’eau de roche. Par conséquent, la meilleure attitude pour Sonko et ses militants et sympathisants est de préparer leur défense et d’arrêter les écarts de tous genres contre le président Macky Sall. L’homme a été élu, réélu démocratiquement pour satisfaire les préoccupations, surtout les urgences qui assaillent le peuple sénégalais depuis l’indépendance. Il déroule l’ambitieux plan Sénégal émergent pour lequel il a gagné la confiance de ses compatriotes. De plein pied dans l’exécution correcte des politiques publiques grâce à sa vision et son leadership incontestables, la pandémie à Covid19 est venue tout chambouler. Malgré cet imprévu d’envergure mondiale, le Sénégal réussit sa résilience, correctement. De fortes mesures sociales et sanitaires voient le jour et l’espoir de lendemains meilleurs se dessine. Le Sénégal reste très bien positionné quant à l’acquisition du vaccin et quelques 7 millions de doses sont attendues au pays, suite à la réception des 200 mille venues de la République sœur de Chine dont l’administration a démarré au bénéfice des personnels de santé, certaines autorités ainsi que chez les personnes âgées présentant une co- morbidité. Il faut arrêter de semer la confusion ! Il faut aussi appeler à la raison des gens comme les repris de justice Clédor Sene, Assane Diouf ou encore le multirécidiviste Guy Marius Sagna ! Le Sénégal a besoin de sérénité, d’unité, de calme pour aller à l’essentiel, c’est à dire la victoire contre l’ennemi commun et le seul à l’heure actuelle, à savoir la Covid19. Que Ousmane Sonko épargne le chef de l’État de cette histoire qui le met aux prises avec Adji Sarr qu’il est allé trouver dans une maison close pour massage loin de chez lui, de ses deux épouses ! Sinon qu’il attende que la justice finisse de trancher en sa faveur ou en sa défaveur. C’est cela aussi le courage et le sens des responsabilités après avoir posé l’acte qu’il a osé poser en pleine nuit de couvre feu quoique détenant une autorisation de circuler. À défaut de pouvoir se taire, nous invitons l’honorable député à tenir Macky Sall loin de cette histoire qu’il a fini de qualifier de complot. Si complot il y a, que Sonko sache que le chef de l’État qu’il ne connait sûrement pas, est au dessus de ces pratiques. Macky Sall reste un homme d’une grande hauteur. Son seul souci, son unique sacerdoce reste l’engagement à s’investir d’arrache pied pour hisser son pays vers le sommet dans le concert permanent des Nations dans ce contexte particulier où il est question d’un nouvel ordre mondial inéluctable, imparable !