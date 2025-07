BAC 2025 : Le taux provisoire de réussite connu

Les résultats provisoires du baccalauréat 2025 sont connus et le moins que l’on puisse dire est qu’ils ne sont pas bons. À la date du lundi 14 juillet, les résultats provisoires disponibles sur le site de l’Office du bac indiquent que le taux de réussite est de 42,85 %. Autrement dit, plus de la moitié des candidats ont échoué au bac. Sur les 166 439 candidats, on dénombre 69 474 admis, dont 8 079 mentions. Le taux de réussite tourne autour de 20 % au premier tour avec 33 751 candidats admis d’office.

L’année dernière, le taux de réussite était de 48,71% contre 51,54 % en 2023. Ce qui donne une idée nette de la baisse du taux de réussite. Les statistiques confirment aussi la prédominance des littéraires.

En effet, il y a 26 632 bacheliers en sciences et techniques et 137 080 littéraires. À tous les niveaux, les filles devancent les garçons, sauf pour les mentions « Très Bien » où il y a 76 garçons contre 63 filles. Pour la mention « Bien », on compte 660 filles pour 621 garçons et pour « Assez Bien », les résultats font état de 3 582 filles contre 3 077 garçons.

Cette année, aucune perturbation n’a été notée et pourtant, les résultats sont mauvais. Ce qui fait dire à Abdoulaye Ndoye, ancien SG du Cusems, que les grèves ont toujours été accusées à tort. « Il n’existe aucune étude scientifique pour expliquer les résultats au bac », a-t-il dit jeudi dernier lors d’un atelier organisé par la Cosydep sur l’intelligence artificielle et éducation.

Avec Seneweb