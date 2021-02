Affaire Sonko…Mame Mactar Gueye et des religieux s’impliquent

Des religieux veulent jouer aux sapeurs-pompiers pour désamorcer la bombe dans l’affaire Sonko-Adji Sarr. Mais ils précisent d’emblée, qu’ils ne cherchent pas à interférer dans l’action de l’institution judiciaire. Selon Mame Mactar Guèye de Jamra, des responsables religieux de différentes obédiences n’ont pas voulu rester indifférents à la dégradation continue du climat social, accentué par une tension politique qui aura rarement placé notre pays dans une zone de turbulence lourde d’incertitudes. Et qui va crescendo.

Ainsi, Jamra, Abbé Jacques Seck, l’imam Youssouf Sarr et son homologue Imam-consultant Ouztas Cheikh Diop… et d’autres comptent jouer leur partition dans l’affaire Sonko, convaincus de la nécessité vitale de sauvegarder la stabilité sociale et la paix civile. Les médiateurs vont décliner leur feuille de route vendredi prochain.

Source l’AS