René Pierre Yéhoumé répond à Guy Marius Sanga

René Pierre Yehoume de l'APR Dakar-Plateau et coordonnateur du Mouvement pour la défense de la République (Moder),

À mon ami Guy Marius Sagna l’histoire de la guerre des causes perdues peut se résumer en deux mots <Trop tard > pour rallier ses amis ou <Trop tard > pour connaître les desseins de son ennemi en puissance et en tant qu’agent de l’ARTP ,je peux dire avec toute la véracité de mes propos que ceux qui t’informent sont les premiers ennemis de notre culture d’entreprise car toute entreprise a besoin d’une coopérative et si demain la coopérative est dissoute ils seront les premiers à en pâtir car aucun de nous ne peut aller seul sans l’autre .

C’est de la vraie sorcellerie ,un véritable agent est donc un citoyen trahissant ses propres intérêts Il est intéressant de noter que la distribution des raisons de trahir n’est pas aléatoire.N’allez pas plus vite que la musique GUY Marius SAGNA L’Officiel car l’empressement n’est que l’instigateur du diable .A bon entendeur Salut ! Rene Pierre yehoume Cadre à l’ARTP ,chef du service des conférences à la Direction des relations internationales et de la stratégie. Guy Marius Sagna sur sa page Facebook < J’ai été interpellé par des agents de l’ARTP membres de la coopérative d’habitat du personnel de l’ARTP que le conseil d’administration (CA) de ladite coopérative organise une réunion ce 02 mai 2024 pour délibérer sur un bilan et des états financiers dont la sincérité est suspecte.

Le conseil d’administration – son mandat est-il épuisé depuis deux ans? – a posé des actes de gestion et engagé la coopérative dans des acquisitions immobilières à coût de milliards de subventions reçues de la direction générale.

D’où viennent ces milliards ? La direction de l’ARTP peut-elle subventionner à hauteur de milliards >

Rene Pierre Yehoume