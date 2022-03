Affaire Sweet Beauté : Pape Sarr tape sur le « radié-massé »

SAMBA ET LE YAKATAN DE TROP…par Pape Sarr

Un vent favorable souffle sur Ndoumbélane depuis que nos lions affamés et déterminés ont rugi et bondi d’un élan vainqueur au pays des pharaons pour nous ramener la coupe d’Afrique tant attendue avant de nous baliser le chemin vers la coupe du monde de Doha au Qatar. C’est peut-être ce moment que le ciel a choisi pour rendre justice à Adji SARR et celui qu’elle accuse mordicus de l’avoir violenté et violé. Le peuple ne s’accommode jamais de mensonges à long terme et il est aisé de se rendre compte que Sonko et ses ouailles sont experts en la matière.

Le radié-massé le plus populaire du continent continue non seulement ses dénégations et ses affirmations d’un complot dont il serait la victime sans jamais pouvoir nous dire à quel moment la pièce se joue du côté de ses comploteurs. Il demeure constant qu’il est allé tout seul dans ce salon tristement célèbre pour s’y déshabiller et se faire masser dans une ou plusieurs séances, loin des appositions et dialogues tactiles et thérapeutiques qu’exigerait son corps meurtri par des douleurs de toujours que même les onctions et baumes à base de graisse de boa de sa grand-mère n’ont jamais soulagé. Les douleurs sont peut-être réelles mais Samba a préféré la douceur des caresses dans un salon de sensualité et de plaisir à la science apaisante des kinésithérapeutes.

S’il y’a complot il commence forcément par le choix délibéré d’un homme à la sexualité débridée et aux fantasmes tabous, qui a choisi l’heure du couvre-feu en pleine crise sanitaire pour se rendre dans un salon de massage ou les nymphes assignées à la tâche n’ont visiblement pas d’heure de débauche. La question à deux balles consiste à déterminer à partir de quel moment le complot prend forme ? Par définition un complot est une série d’actions montées de toutes pièces du début à la fin avec pour objectif de nuire. Stricto sensu il impliquerait que la sortie de Samba seul en pleine nuit n’a pas été décidée par le massé lui-même mais par des éléments de conviction extérieurs l’obligeant à le faire. De plus il signifierait aussi qu’il aurait des habitudes connues de ses comploteurs qui déclencheraient le consentement à sortir, le choix de la ou des masseuses, l’opérationnalité du bain au Jacuzzi (s’il a eu lieu) allant jusqu’au rapport sexuel contre nature au vu du mode sexuel choisi. Décidément le complot est très difficile à étayer et si on peut démontrer que des gens se soient intéressés aux agissements peut être habituels de Samba pour en tirer de quoi l’embarrasser ou l’accuser, on ne devrait pas parler alors de complot mais d’exploitation des faiblesses d’un adversaire pour le pousser à la sortie. A ce niveau, ce serait de bonne guerre et cela ferait sans doute partie des armes politiques de toujours pour éradiquer un concurrent trop vicieux. Pour parler de vice Samba pourrait certainement être un Yakatan kat en série puisque mon petit frère Bah JAXATE « Kalamoul Akh » et la cohorte de patriotes véritables engagés dans l’éclatement de la vérité, a fini de nous démontrer que Ndèye Khady Ndiaye serait une proxénète coutumière des faits et détentrice de trois salons sensuels, géographiquement différents, mais tous liés à elle par le seul numéro de portable affiché sur les façades et qui se trouve lui appartenir selon la chronique de Bah JAXATE. Il est vrai que Samba et Fina Coulibaly alias Ndèye Khady Ndiaye ont des destins liés dans cette résonante affaire de Yakatan puisque le malheur de l’un entraîne forcément le malheur de l’autre. Si Bah JAXATE dit vrai et je le suppose très fortement connaissant la probité du bonhomme, alors tout ce que Samba nous joue pour ne pas perdre définitivement la face est compréhensible. Le radié ne dit plus je souhaite quand il parle à la justice de ce pays il dit je veux, il ne dit plus je demande, il dit j’exige et il y’a toujours une presse complice ou lâche de peur pour en faire les choux gras de l’actualité politique, oubliant que ce pays aspire à parfaire sa démocratie et à rendre justice en ne disant pas le droit « selon que vous soyez puissant ou misérable ». De fait Samba répondra, peu importe comment et peu importe ce que cela coutera à notre société si malade de ces quelques jeunes atteint d’une « sonkocerkhose » rédhibitoire, pour la plupart, sans éducation ni discernement, qui pensent à tort que la menace, la casse, le sang, et les feux réussiront à disculper leur mentor accablé.

Comme beaucoup de gens je reçois des menaces et des injures à la pelle mais ce n’est que la rançon de mon engagement à choisir la vérité en toute circonstance. Quitte à avoir peur, je préfère avoir peur de Dieu et pas de la mort, alors je partage à qui le veut ma pensée profonde sur le thioucry de trop d’un Yakatan kat en série qui ne s’assume pas. Les hommes ne sont pas sages, c’est un fait et nous avons tous nos démons en nous. Mais à ce niveau de responsabilité, la libido non contrôlée se paie cash et n’est pas pardonnable. Mon espoir est que cette épopée déconstructrice d’une identité sénégalaise collective, faite de mensonges et d’impolitesse de Samba se terminera très bientôt pour que le calme, la rigueur et l’intelligence redeviennent la règle après cette tragédie latente de la violence et des injures. En route donc vers un mois de ramadan très chaud, qu’Allah nous couvre de sa grâce et veille sur Ndoumbélane. Deweneti !

Pape SARR

Duc de Diapal