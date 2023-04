L’affaire « Top Cas » avance à grands pas. Le procureur de la République vient d’entrer en action. Sans tarder, les enquêteurs de la Division spéciale de cybercriminalité ont procédé à l’arrestation de Thioro Diouf Cissé. Elle est ainsi déférée au parquet de Dakar, ce mercredi 19 avril, selon Seneweb, où elle sera édifiée sur son sort.

La journaliste de Walf TV, titulaire du compte Messager «Thioro Makhou Mandela», a été convoquée et entendue, en présence de son avocate, Me Aïssatou Sabara. Toutefois, «sa première audition a été suspendue». Dans son édition du jour, « l’Observateur » a informé que la mise en cause, enceinte de sept mois, s’est plainte de douleurs au ventre. «Elle sera autorisée à rentrer chez elle à sa demande et après avoir déclaré qu’elle ne sentait plus son bébé bouger dans son ventre », indique-t-on.

Il nous revient que Thioro Diouf a reconnu être membre des groupes «Top Cas 221» et «Kay ma dey la», qu’elle a exposé de nombreux «cas» à Rokhaya Daba Tine, notamment celui d’un certain «Djiguel», producteur à la Sen TV, décrit dans un des groupes comme un «pervers sexuel».

Les personnes déjà arrêtées dans le cadre de l’enquête sur les groupes «Top Cas» dont Kiné Anna Diop dite «Oumy Khaïry» seront déférées au parquet ce mercredi également.