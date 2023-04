Pastef décapité…La longue liste des membres arrêtés

Il ne resterait que deux figures emblématiques du Pastef à continuer à humer l’air de la liberté. Ousmane Sonko et Birame Soulèye Diop. Le décompte des dirigeants de Pastef en prison, sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique montre un Pastef décapité. Figurez-vous que des dirigeants de premier plan du parti d’Ousmane Sonko sont en prison.

Le Témoin cite parmi ces prisonniers Fadilou Keïta, membre du cabinet du président Sonko et coordonnateur de Nemmeeku Tour, Alioune Badara Mboup, membre du cabinet du président Sonko et coordonnateur Wër Nomba, Babacar Ndiaye, vice-président Mouvement national des jeunes de Pastef, Mouhamed Bilal Diatta, Responsable Pastef Keur Massar et maire de Keur Massar, Serigne Assane Mbacké responsable Pastef à Touba, Mouramani Kaba Diakité, SG adjoint de Pastef, Madiaw Diop, coordonnateur JPS Tivaouane, Abdou Karim Bèye, responsable Pastef Rufisque, Baba Diaw, responsable Pastef Rufisque, Bintou Sambou, Mouvement des jeunes JPS Tivaoune, Ousmane Souané, coordonnateur Mouvement des jeunes JPS Gossas, Baba Thiam, coordonnateur Pastef Kaffrine, Abdou Aziz Dabakh, chargé de Com Pastef Keur Massar, Abdoulaye Sow, coordonnateur Pastef Kédougou…

Les responsables sous bracelet électronique et contrôle judiciaire

On peut retenir à ce niveau, El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication de Pastef, Waly Diouf Bodian, Responsable Sécurité du président Ousmane Sonko, Mame Bineta Djiba, Coordonnatrice Mojip Thionk-Essyl, Astou Sané, coordonnatrice Mojip Tenghory. Pour les responsables de Pastef sous contrôle judiciaire, la liste affiche Ousmane Sonko maire de Ziguinchor, Birame Souleye Diop, maire de Thiès Nord, Abass Fall député, 1er adjoint au maire de la ville de Dakar et secrétaire national à l’organisation de Pastef, Oumar Fall, responsable permanence Pastef.

Les informations distillées parlent de plus de 300 membres et sympathisants de Pastef sous les verrous. Encore heureux que le ministre de la Justice, le Procureur général, les policiers et les gendarmes n’aient pas encore emprisonné les femmes de ménage et les enfants en bas-âge d’Ousmane Sonko voire tous ses voisins et parents !