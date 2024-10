Affrontements à Koungheul : Fanta Sall (Takku Wallu) dément Pastef

Visiblement, le message du Président de la République Bassirou Diomaye Faye à la veille de la campagne électorale n’a pas été bien perçu par les différents protagonistes. Les heurts entre militants s’intensifient de plus en plus. Après la scène à Baobabs, fief de Barthélémy Dias, l’attaque du siège de Taxawu Sénégal, c’est au tour des habitants de Koungheul de vivre le scénario de violence électorale. Ce mercredi, la tête de liste de la coalition Pastef a fait le déplacement dans les départements de Birkilane, Kaffrine, Guinguinéo et Koungheul. Mais ce sont des affrontements qui ont finalement éclaté entre les militants des camps de Pastef et de la coalition Takku Wallu Sénégal parmi lesquels on remarque la présence de l’APR.

En effet, plusieurs responsables ont fait acte de présence pour participer à une caravane de la coalition Takku Wallu Sénégal ce mercredi. Il s’agit de Fanta Sall, tête de liste départementale à Koungheul, 6 maires ainsi que tous les autres alliés. Selon l’ancienne parlementaire qui se prononce sur les affrontements entre les deux parties, ce qui s’est passé est loin de ce qui est relaté sur les réseaux sociaux.

« Ils nous ont trouvés regroupés devant la permanence de l’APR avant de déployer leurs nervis. Nous avons décidé de laisser passer leur cortège pour poursuivre nos activités. Mais leurs gros bras ont voulu déstabiliser notre mobilisation. Il y’a beaucoup de blessés. Et ce qui est le plus déplorable, c’est que ce sont des hommes armés qui ont attaqué nos militants », regrette Fanta Sall sur Dakaractu. Qui assure que « le Pastef n’a pas été rassuré par la mobilisation à Koungheul ».

Par ailleurs, lance la tête de liste départementale, « cette scène regrettable s’est déroulée sous le regard indifférent du leader de Pastef ». Plusieurs dégâts ont été dénombrés, notamment des voitures saccagées (des deux camps), des moto-Jakarta endommagées et des téléphones de militants, emportés.