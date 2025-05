Conseil cordial à l’indestructible de Ndoumbélane (Par Pape Sarr)

Il n’y a pas à dire, Ndoumbélane est en train de sombrer tous les jours un peu plus dans l’intolérance, la déliquescence, et la nervosité politique déraisonnée et à fleur de peau. Il n’est même pas besoin de se demander pourquoi tellement le jeu des acteurs est clair. Il y’a d’une part une élite politique au gouvernail qui avait promis le paradis et qui se trouve confronté à tous les problèmes d’un monde en crise, ou l’incertitude et le manque d’horizon clair a fini de déstructurer les alliances les plus vieilles et les accords bases qui régissent et entretiennent ce qui s’apparente à une envie de paix. Depuis les accords de la conférence de Yalta, censés garantir un ordre mondial et une paix durable voire définitive, les pays-parties ont essayé tant qu’ils le pouvaient de se tenir à carreau.

Force est de reconnaître que depuis quelques décennies, tout semble voler en éclat. La Russie envahit l’Ukraine au grand jour, la Chine regarde faire en y voyant certainement une aubaine qui lui permettrait, si rien n’est fait, de mettre la main sur Taiwan et dans le même tempo, les velléités des Etats unis sur le Groenland ou même la Canada gagnent en appétit.

Les pays d’Afrique pendant ce temps s’excitent encore à pointer du doigt des pays colons qui leur auraient tout volé au point de s’indexer les uns les autres pour décréter des coupables plus ou moins collaborateurs des impérialistes. Du coup les suspicions à l’intérieur de la CEDEAO et les désapprobations de la communauté à propos des coups d’État, ont conduit nos voisins putschistes à créer une nouvelle zone AES. La dictature y est constituée et validée et les soldats irréguliers deviennent des messies imposés pour leur peuple qu’ils soumettent au point de bloquer tous les processus démocratiques. Au Sénégal c’est bien plus compliqué car les amis arrivés au pouvoir peinent à rallier les idées des putschistes même si le panafricanisme qu’ils ont louangé quand ils étaient opposants, s’approche plus de l’AES que de la CEDEAO.

Mais la realpolitik a aussi ses vérités et ce pays est très différent de ses voisins. La démocratie s’y exerce depuis trop longtemps, bien avant l’accession à l’indépendance et le peuple de Ndoumbélane a beau sembler inerte, il est très décisif et très à cheval sur des principes. La démocratie qui a l’air de faillir ne laissera jamais d’espace à ce qui ressemble fort à une dictature rampante qui semble nous mener à vau l’eau.

Le fait est que ce pays s’est lourdement bipolarisé depuis l’avènement du supposé yakatan de Sweet Beauty. Les partisans de Sonko ont fait tout ce qu’ils estimaient nécessaire pour arriver au pouvoir au point que leur leader devenu premier ministre « très fort » s’autoproclame indestructible. Il oublie ce faisant qu’il voulait devenir président et que les voies impénétrables de Tabaraka wa Tahala en ont décidé autrement et que Dieu seul décide en dernier ressort.

Quand Namrud s’est cru divin et indestructible, Allah le tout puissant lui a juste envoyé un moustique pour lui rappeler toute sa faiblesse de créature incomparable à l’indestructible créateur. Il n’a pas pu empêcher la naissance d’Abraham et un petit moustique de rien du tout a eu raison de lui. Je crois que cette histoire doit être contée ou rappelée à son excellence le premier ministre très fort.

Il n’y a pas d’issue à la dictature, elle commence par le musellement de la presse, l’intimidation des chroniqueurs, la chasse aux opposants et la menace régulière du peuple à qui on ne peut donner les fruits promis par la politique annoncée. De plus, tous les manques sont expliqués par les gabegies et vols du régime d’avant, c’est un système au modus operandi très connu, mais il finit toujours par s’autodétruire parce que Dieu est au contrôle et lui seul a le vrai pouvoir de décision.

Je m’étais hiberné depuis la déroute de mon Lion et j’ai tenu suffisamment longtemps pour laisser aux nouveaux élus le soin et la latitude de dérouler leur programme par respect pour le peuple et sa décision répétée à la présidentielle et aux législatives, j’ai subi en silence les exactions dans mon travail et les velléités de destruction à mon encontre. Mais je me suis réveillé ce matin avec le portable rempli de messages m’informant que M. GAYE « la mouche » a fait de moi la cible de sa sortie du jour, pour essayant à son corps défendant, de m’exhiber comme offrande aux excités de la sonkocerkose. Il a tiré à terre comme disent mes cousins ivoiriens et il m’a offert la main tendue que j’attendais pour retourner au combat. Aux armes, citoyens !!!

Qu’Allah veille sur Ndoumbélane, et à défaut de ramener tout le monde à la raison, qu’il débarrasse notre République de tous ses fossoyeurs

Pape SARR

Duc de Diapal