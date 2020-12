Affrontements entre étudiants et forces de l’ordre…à l’UCAD

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) renoue avec les démons de la violence. Des affrontements sont notés depuis très tôt ce matin entre étudiants et forces de l’ordre. Des pneus brûlés, des pierres partout sur les routes menant vers le temple du savoir et des projectiles de grenades lacrymogènes, tel est le décor de l’université de Dakar ce mercredi.

Ces étudiants protestent contre le retard accusé par la direction des bourses. Ils dénoncent que depuis la reprise des cours, aucun étudiant n’a reçu sa bourse. C’est la raison pour laquelle ils ont décidé de descendre sur l’avenue et bloquer la circulation pour réclamer leur dû. Les forces de l’ordre ont fait usage du fameux « dragon », véhicule qui projette de l’eau chaude, pour pouvoir disperser les étudiants.