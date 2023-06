Agression de Demba Ndiaye Ndilane à Paris : Le parti «Fulla ak Fayda» dénonce un acte barbare

L’Artiste Demba Ndiaye Ndilane agressé à Paris : Le Fulla ak Fayda dénonce cet acte barbare.

DECLARATION :

Le talentueux artiste-chanteur Demba Ndiaye Ndilane qui vit à Paris depuis plusieurs années à Paris, a été victime d’une agression sauvage par un groupe extrémiste, terroriste du parti PASTEF de Ousmane Sonko le 21 juin 2023, jour de la fête de la musique où il devait se produire à l’ambassade du Sénégal en France.

La vidéo qui circule sur la toile montre l’agression d’un groupe de nervis du Pastef de france qui parlent wolof et français scandant non au troisième mandat.

L’agression a été d’une violence inouïe au point que tout au long de son chemin, les agresseurs ont poursuivi l’artiste le rouant de coups.

Ces lâches agresseurs se désignant d’un groupe anti 3èmemandat et séparatistes du parti d’Ousmane Sonko n’osent pas attaquer des groupes, mais des individus isolés dont le seul tort est d’arborer le drapeau du Sénégal.

Condamnant avec la dernière énergie ce lâche acte barbare collectif sur une personne sans défense, le parti Fulla Ak Fayda demande aux autorités françaises de protéger les ressortissants sénégalais qui vivent sur le territoire français d’autant que les autorités sénégalaises veillent à la sécurité des Français et Françaises au Sénégal.

Le Parti Fulla Ak Fayda compte ester en justice ce groupe d’auteurs de cette ignoble agression. Et demande aux autorités de la sécurité parisienne d’ouvrir une enquête pour identifier et arrêter ces fauteurs de trouble à l’ordre publique.

Le Parti politique Fulla Ak Fayda apporte son soutien indéfectible, sa compassion et sa solidarité à l’artiste Demba Ndiaye Ndilane, qui, pour rappel, avait représenté avec brio et professionnalisme, avec son groupe musical, dans les années 90 à Abidjan, le Sénégal au Marché du Spectacle africain d’Abidjan (MASA) en Côte d’Ivoire et aussi sur les scènes africaines et européennes.

Demba Ndiaye Ndilane, porte étendard de la musique Puulaar s’est illustré dans le paysage culturel avec de belles productions musicales et de fabuleuses prestations scéniques.

Dakar le 24 Juin 2023

Pour Le parti Fulla Ak Fayda

Le Président :

Abdoulaye Mamadou GUISSE

Le Vice-Président :

Idrissa Diop Musicien International