Aide alimentaire d’urgence : Birame Soulèye Diop envoie Mansour Faye chez les députés

La distribution de l’aide alimentaire aux populations pour faire face à la Covid-19 continue d’alimenter les débats au Sénégal. Dans le Jury du dimanche, de ce 6 décembre, l’administrateur général du Pastef, Birame Soulèye Diop, a enfoncé le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale, à l’époque Mansour Faye.

« On a suivi tout ce qui s’est passé. On attend que l’Assemblée nationale soit sérieuse. Nous avons suffisamment de preuves documentées sur le déroulement des opérations», a déclaré l’inspecteur général des impôts. Avant d’argumenter : «Le monsieur qui était préposé à cette opération, en l’occurrence Mansour Faye, connu pour les frasques financières, l’a fait avec la Sde et Sen-Eau. On a vu ce qu’il a fait des 69 milliards de francs Cfa qui lui ont été remis. Rien n’a pas été éclairci. On l’a déplacé pour le mettre ailleurs, pour le protéger. Il va refaire la même chose. C’est un habitué des faits », confie-t-il sur les ondes de la Iradio

Selon Birame Soulèye Diop, la destination normale des opérations, dans le Force-Covid-19, n’a pas été faite, et cela coule de source. « Quand les inondations sont arrivées, l’Etat a débloqué 3 milliards de francs Cfa. Pourquoi ils ne sont pas allés acheter du riz et de l’huile avec cette somme ? Ils ont préféré faire des transferts d’argent », rembonine-t-il.

Avant d’ajouter : «On a vu comment le marché du riz a été offert. On attend que l’Assemblée nationale fasse son travail. Ils ont dit qu’ils vont faire l’audit de tout cela. Mansour Faye n’a qu’à aller répondre aux députés. Nous avons des preuves sûres et précises sur toutes les opérations qui ont eu lieu.»