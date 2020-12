Kafoutine : 69 jeunes apiculteurs ont reçu leurs attestations de fin de formation

Pour créer de l’emploi pour les jeunes enfin de booster le développement local et parer au fléau de l’émigration clandestine, les autorités locales de Kafoutine collaborent avec certaines ONG et les porteurs de projets de développement. C’est dans ce cadre que la mairie de Kafoutine en collaboration avec l’ONG Diamani kouta a offert une formation gratuite en apiculture à la jeunesse de sa localité. La cérémonie de remise d’attestations de fin de formation s’est tenue ce Samedi 5 Décembre en présence du premier magistrat de la ville et des autorités administratives de la commune de Kafoutine.

Au total 69 jeunes dont 12 femmes ont été initié aux différentes techniques de confection de ruchettes, de cadre et d’amorce de cire. Au bout de 40 jours de formation 220 ruchettes ont été conventionnées par les stagiaires eux même. Les villages des îles bénéficieront de 120 ruchettes et ceux de la terre ferme en bénéficieront 50. Les 50 autres ruchettes seront distribuées aux 5 quartiers du village de kafoutine.

L’objectif d’une telle initiative est de faire de kafoutine un grenier de miel. Suffisant pour susciter l’engagement des récipiendaires. « Nous sommes engagés à participer activement à atteindre cet objectif, et par conséquent au développement économique de Kafoutine » à rassurer leur porte-parole qui a saisi l’occasion pour sensibiliser ses paires sur le fléau de l’émigration irrégulière. « Chers camarades jeunes, travailler et réussir dans nos localités respectives c’est possible, car nous avons toutes les ressources nécessaires pour nous développer » a t’il martelé.

Conscient que la formation et la création d’emplois peuvent contribuer à lutter contre l’émigration irrégulière, le premier magistrat de la commune de kafoutine a à cette occasion traduit sa satisfaction de constater l’engagement de sa jeunesse autour cette belle initiative. Nfansou Victor Diatta s’est engagé à appuyer ce projet dans ses différentes phases. « Attendez-vous à un accompagnement beaucoup plus conséquent. La mairie de kafoutine avec ses partenaires va accompagner les jeunes dans la formation et dans l’acquisition d’équipement apicole » s’est-il engagé.

« Quant on parle de Kafoutine on fait référence à la pêche, au tourisme et on oublie souvent que c’est une zone de production de fruits et légumes. Mais dans la perspective de diversifier les activités il est important d’investir d’autres créneaux. Aujourd’hui nous parlons d’apiculture demain on va intéresser à d’autres secteurs qui vont permettre de booster le développement de la commune. Le développement est un tout… » a soutenu Victor Nfansou Diatta.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIGUINCHOR