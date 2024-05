Macky décrète la mort de l’APR…il suit les traces de Karim Wade

L’ancien président Macky Sall est l’artisan de sa propre chute. Voilà un leader politique qui a comploté contre son propre candidat lors de l’élection présidentielle du 25 mars 2024. Maintenant qu’il a perdu le pouvoir, le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar cherche à sauver son parti politique. Sauf qu’il ne sait pas que les actes qu’il pose sont en train d’envoyer l’Alliance Pour la République (APR) vers le fond. Pire, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Diakhar Faye a opté pour une voie qui ne l’honore pas du tout après les années qu’il a passées à la tête du pays.

Si tous les opposants étaient comme Karim Meissa Wade, aucun régime n’allait tomber. Voilà un leader politique qui a choisi de fuir le pays qu’il veut diriger. Depuis qu’il a obtenu une grâce en 2016, il n’a pas remis les pieds au Sénégal. Avec l’avènement de Sonko et Diomaye, beaucoup espéraient voir l’enfant «prodigue» annoncer son grand retour. Mais rien. Le fils de Wade est resté dans son petit coin doré tout en continuant de mener le PDS vers sa destruction. Chassé du pouvoir par Diomaye, Macky a pris le même chemin que Karim.

Après avoir perdu le pouvoir, Macky Sall a préféré quitter le Sénégal. L’ancien président a plié ses bagages pour s’installer au Maroc avec sa famille. Macky a acheté une villa où il s’est installé avec sa famille. Un choix qui fait beaucoup parler. Les sénégalais n’apprécient pas l’idée que leur ancien président s’installe dans un autre pays. Surtout après les événements qui se sont passés au Sénégal. Des voix se lèvent de plus en plus pour demander la traduction en justice de Macky. Pour certains partisans du nouveau régime, il est le seul responsable de tous les morts enregistrés lors des manifestations.

De l’extérieur où il est, Macky ne chôme pas non plus. Depuis la fin de son mandat à la tête du pays, il a pris fonction en tant qu’ envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la Planète). Un poste qui est considéré par ses détracteurs comme un moyen de satisfaire les caprices politiques de Macron. Mais une chose est sûre, Macky prend très au sérieux son nouveau travail. Aussitôt qu’il a pris fonction, il a commencé à avoir ses premières rencontres. Histoire pour lui de tâter le poul dans un nouveau monde où il n’est plus l’acteur principal.

En choisissant d’aller jouer les coursiers pour Macron, Macky a signé la fin de l’APR. Ce parti n’est désormais plus qu’un tonneau vide gangrené de «traîtres» politiques. L’ancien président et ses partisans ont tourné le dos à leur candidat au moment où il en avait le plus besoin. Face au duo Sonko-Diomaye, Amadou Ba a été lâché par ses alliés. Ils ont préféré travailler pour la victoire de leurs adversaires. A cause de leur égo surdimensionné, ils ont tout perdu. Plus personne ne voit ses ministres grandes gueules qui défiaient publiquement leur candidat.

Le mal étant fait, Macky tente de rassembler les morceaux. L’ex-Président va envoyer une délégation pour remobiliser ses troupes. Il ne voudrait sûrement pas laisser l’APR mourir avec la perte du pouvoir. Il aurait dû y penser avant de jouer contre son propre camp. Cette défaite de Amadou Ba et la fuite de Macky à l’étranger tuent ce parti. Il n’y a plus personne pour assurer l’intérim. L’APR n’a plus de leader pour diriger les prochains combats. L’ancien président ne peut pas faire comme Karim Wade.

Les sénégalais ne veulent plus voir un politicien qui délègue ses combats. Alors si Macky veut sauver son parti, il va devoir mouiller le maillot. Ce qui inclut son grand retour au Sénégal. Un retour qui ne sera pas sans conséquences. Beaucoup attendent de voir Macky répondre de ses actes par rapport aux événements de mars 2021, juin 2022 et juillet 2023. Et si sa responsabilité est engagée dans ces incidents, il risque de passer par la case prison. Un scénario improbable après le «protocole de Cap Manuel».

Quoiqu’il en soit, Macky a commis de nombreuses erreurs à la fin de son mandat. En refusant de soutenir Amadou Ba, il a précipité la chute de son parti. Mais en acceptant d’être le coursier de Macron, il a perdu tout espoir de sauver l’APR. Il ne peut pas de loin télécommander des pantins pour s’opposer à sa place !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru