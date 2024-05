« TOOG MOUY DOX »…Pastef renie le système qu’il l’a financé

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a tracé son petit bout de chemin. Grâce à la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Ousmane Sonko et ses partisans ont pu détrôner la coalition Benno Bokk Yakaar. Avec un projet en phase de gestation, les patriotes sont en train de changer tous les habitudes bien sénégalais. En voulant bien faire les choses, ce jeune parti a tourné le dos à tout ce qui a fait de lui ce qu’il est maintenant.

Le Pastef a réussi une chose. Ce parti a révolutionné la manière de faire de la politique. Autrefois, les partis finançaient toutes leurs activités grâce aux cotisations internes. Une chose que les patriotes ont banni. Ils ont opté pour «le don de soi pour la patrie». C’est ainsi qu’ils ont lancé des quêtes dans le but de pousser les sénégalais à financer le projet. Tous ces millions que Pastef a utilisés dans ses campagnes proviennent des cotisations des compatriotes de la diaspora et du Sénégal.

C’est ce parti, aujourd’hui, qui veut éliminer le «TOOG MOUY DOKH» (Réussir sans faire grand chose). L’idée est salutaire certes. Macky Sall avait habitué certaines personnes à l’argent facile. Mais les patriotes orientent ce combat contre l’oisiveté vers certaines couches. Des patriotes radicaux vont même jusqu’à inclure des religieux dans le cercle du «TOOG MOUY DOKH». Malheureusement, ils ignorent que les premiers à bénéficier de ces largesses, sont des patriotes. Pour financer les activités de Ousmane Sonko et son parti, des sénégalais avaient cotisé des millions. D’ailleurs, la première fois qu’une telle collecte a été lancée, Antoine Diome, ministre de l’Intérieur de l’époque, avait sorti un communiqué mettant en garde contre les fonds occultes.

Ce qui n’a pas découragé les patriotes. Pastef/France avait réuni la somme 125 millions CFA, en janvier 2024. Une somme qui devait servir à la campagne pour l’élection présidentielle de mars 2024. Des collectes pareilles, Pastef en a fait en pagaille. Ce parti a vécu grâce à la charité des sénégalais. Ses dirigeants sont les premiers précurseurs du «TOOG MOUY DOKH». Certains ont même bénéficié de cette charité à titre personnel. Et ce n’est pas le député du peuple qui dira le contraire. Si Guy Marius Sagna a conduit sa première voiture, c’est parce que des sénégalais ont cotisé pour lui.

Grâce aux cotisations des sénégalais, des patriotes ont été soignés. D’autres ont eu de quoi se relever. Les plus chanceux sont maintenant devenus quelque chose dans ce pays. Car si le Pastef a pu accéder au pouvoir, c’est parce qu’il y a eu des jeunes qui ont porté le projet au moment où tous ces nouveaux ministres, DG ou PCA restaient en retraite. En plus de leur argent, les sénégalais ont donné leur vie pour que Ousmane Sonko et Diomaye Faye puissent battre le régime jugé «sanguinaire» de Macky Sall. Des sénégalais ont été mutilés et envoyés en prison pour que ce régime arrive au pouvoir.

Alors Pastef ne peut pas parler de «TOOG MOUY DOKH» après tout ce que les sénégalais ont fait pour Ousmane Sonko et ses camarades. «TOOG MOUY DOKH, c’est faire en sorte que Pastef gagne la présidentielle malgré toutes les erreurs de Ousmane Sonko. «TOOG MOUY DOKH», c’est aussi faire en sorte que Pastef ne soit jamais à court d’argent. «TOOG MOUY DOKH», c’est cette manière que certains leaders avaient de pousser les jeunes dans les rues au moment où ils se cachaient des tirs de lacrymogènes. Voilà véritablement ce que signifie «TOOG MOUY DOKH» dans le jargon politique.

Mais il existe un autre «TOOG MOUY DOKH». Celui-ci est incarné par les hommes du «Macky». Cités dans certains rapports, des personnes se faisaient de l’argent sans jamais travailler. Leur seul mérite c’est d’être l’ami ou d’avoir d’excellentes relations avec le couple présidentiel. De telles personnes méritent d’être chassées à coup se balaie. Si Diomaye veut se débarrasser de tels «énergumènes», aucun sénégalais ne va recicher. Mais si c’est pour isoler des régulateurs de la vie de tous les jours, il risque de se heurter à un mur.

Le Sénégal a certaines réalités qui ne peuvent pas être changées du tic au tac. Mais une chose est sûre, le «TOOG MOUY DOKH» ne peut plus perdurer dans un gouvernement de rupture. Alors comment le tandem Sonko-Diomaye compte-il réussir une telle prouesse ? En voilà une question qui n’aura pas une réponse de sitôt….

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru