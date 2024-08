Air Sénégal a un nouveau directeur…voici son identité

La compagnie nationale, Air Sénégal, va prendre un nouvel envol avec la nomination d’El Hadj Tidiane Ndiaye. Ce dernier va faire face à des défis financiers et opérationnels importants dans un contexte où AIR Sénégal a fait l’objet de plusieurs récriminations.

Le conseil d’administration a ainsi désigné Tidiane Ndiaye comme Directeur Général d’Air Sénégal. Une nomination sur laquelle revient le journal l’Observateur du jour, repris par Dakaractu. Tidiane est consultant International et Gestionnaire du Transport Aérien, spécialisé en location d’avions, charters, ACMI, Air Ambulance et transports de troupes sur différents théâtres d’opérations des Nations Unies, dispose d’une expertise pointue et stratégique à sa nouvelle fonction. En tant que promoteur du Groupe IRIS GSA SENEGAL et de ses filiales, et en tant que membre fondateur de plusieurs initiatives dans le secteur de l’aviation en Afrique de l’Ouest, il démontre une connaissance approfondie du domaine aéronautique.

Son expérience en tant que Directeur Commercial & Marketing chez des compagnies telles que Air Burkina, SN Air Mali / Air Burkina et Air Sénégal International, ainsi que ses précédents postes chez Air Sénégal et Gambia Airways, illustrent son parcours solide et sa capacité à piloter des stratégies de croissance et de restructuration. Avec une formation aéronautique diversifiée et des années d’expérience dans le secteur, notamment chez des compagnies de renom telles qu’Air France et Air Charter International, Mr Ndiaye apporte un bagage complet et des compétences polyvalentes à sa nouvelle mission à la direction d’Air Sénégal.

Son arrivée à ce poste représente le début d’une nouvelle ère pour Air Sénégal, marquée par des ambitions de redressement et de relance ambitieuses.