Pastef…un parti avec un grand leader et des militants à problèmes

Au sein du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), on devrait commencer à prendre exemple sur Ousmane Sonko. Sur le plan politique, Ousmane Sonko n’est pas un petit calibre. L’homme semble avoir toujours un longueur d’avance sur ses adversaires. Mais son seul malheur est qu’il a des partisans émotifs qui se laissent emporter par le plus petit vent. Ils ne réfléchissent pas aux actes instantanés qu’ils posent. Un véritable problème pour le nouveau régime.

C’est une visite qui n’est pas passée inaperçue. Hier, Ousmane Sonko s’est rendu à la prison de Rebeuss pour y rencontrer deux détenus : Assane Guèye, alias Azoura Fall, El Hadji Ousseynou Kairé, plus connu sous le pseudonyme Kaïré 221. Selon certains médias, cette visite se serait déroulée dans une ambiance pour le moins agitée, loin de la discrétion attendue pour un chef de gouvernement.

En rendant visite à ses deux militants, Ousmane Sonko n’a pas usé de son statut officiel, celui de Premier ministre. Pour entrer à la prison de «100 m», il a dû chercher un permis de communiquer délivré par l’autorité judiciaire, comme l’exige la procédure de visite chez un détenu. Ensuite, il a pu s’entretenir avec les deux militants, qui ont regagné leurs cellules. Depuis hier, cette visite suscite des commentaires controversés : dans les rangs de Pastef, on salue son dévouement à ses militants.

Alors que pour d’autres, cette visite peut être interprétée comme une pression sur la Justice. Ou un cautionnement des actes de ses militants. Azoura et Kaïré doivent être jugés ce jeudi. Mais sur le plan politique, Ousmane Sonko est constant. Il vient de montrer à la face du monde qu’il n’abandonne pas ses hommes. Rares sont les autorités en exercice qui sont allés rendre visite à leurs militants en prison. En faisant un tel déplacement, Sonko démontre clairement qu’il est le chef de ce parti gangrené par des «excités» qui tirent sur tout et sur tout le monde.

Ousmane Sonko a aussi donné une leçon politique à ses partisans. Quand l’affaire Azoura a éclaté, beaucoup de patriotes se sont défoulés sur lui. Rares sont les voies qui osaient prendre sa défense publiquement. Il a fallu que Waly Diouf Bodian prenne la parole pour que les autres pastéfiens se mettent à soutenir leur ancien porte-drapeau. Cette visite du patriote en chef leur fait savoir qu’on abandonne pas publiquement un partisan en détresse.

Pastef a cette capacité à se faire des ennemis. C’est cette attitude que certains patriotes ont adoptée dans l’affaire Azoura qui est la cause première des frustrations. Et souvent ce parti prête le flanc. Des erreurs qui sont exploitées par une opposition qui peine toujours à se faire une place. Dans une publication sur Facebook, le député Amadou Ba a pointé du doigt les « commentaires exagérés et erronés » émis par certains militants ou faux profils, accusant à tort le parti d’abandonner ses membres.

Selon le parlementaire, « l’affaire Azoura aurait pu et dû être une affaire très banale, gérée par le parti Pastef avec une posture équilibrée alliant respect scrupuleux des injonctions du Procureur et soutien indéfectible à son militant. » Il regrette que l’attention de nombreux militants soit détournée des véritables enjeux, au profit de polémiques qualifiées de « picrocholines ».

Amadou Ba a également mis en garde contre les manipulations opérées par des « infiltrés, manipulateurs et faux profils » qui, sous couvert de défendre Azoura, s’en prennent violemment au leader du parti, Ousmane Sonko, et à l’action gouvernementale en matière d’emploi. « Le Pros Ousmane Sonko vient de leur administrer une leçon exceptionnelle : laisser la justice agir, tout en apportant soutien et réconfort à son militant », a-t-il martelé. Avant d’inviter les membres de Pastef à rester unis et à faire confiance à leur parti et à son leader.

Si le Pastef veut perdurer, certains «excités» devront avoir une discipline de parti infaillible. Ils sont souvent les premiers à causer des problèmes aux nouvelles autorités. Les attitudes de certains sont loin de l’esprit du «Jub Jubbal Jubbanti». On ne donne pas à ses adversaires la corde pour se faire pendre !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn