Air Sénégal annule un vol…les voyageurs paniquent (photos)

Dans la nuit du jeudi au vendredi, le vol air Sénégal en direction de Paris a été annulé pendant que les passagers, attendaient patiemment d’embarquer. Et sans motif valable, la compagnie demande aux passagers de rentrer chez eux…Et pire, selon des voyageurs « la compagnie refuse de rembourser les billets. »

Aux dernières nouvelles ce matin « les voyageurs ont été acheminée dans un hôtel de Yoff à 05h30. Pour l’instant air Sénégal n’a pas communiqué sur une date ».

Air Sénégal, une compagnie nationale qui n’honore pas la république et fait qui fait fi des règles de l’aviation. Les passagers qui devaient rejoindre Paris par le vol du jeudi Soir ont vu leur vol annulé tout simplement. Et quid du remboursement ? La compagnie n’a ni avancé de date pour le voyage et pour le remboursement, c’est le statu quo ! Du Jaay doolè !

Et selon notre interlocuteur la compagnie ne leur a donné aucune information sur ce retard ni sur la suites des évènements.