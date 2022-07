Air Sénégal…une compagnie aérienne aux mille maux

Ambitionnant d’être leader dans le transport aérien ouest-africain en s’appuyant sur le Hub de l’aéroport international Blaise Diagne, la compagnie aérienne Air Sénégal et l’espoir qu’elle suscitait semblent voler en éclat au grand dam de ses clients. En effet, les difficultés ressenties par les usagers de cette compagnie s’accumulent de jour en jour, laissant perplexes ceux qui avaient misé sur elle.

Entre retards, annulations de vol sans préavis et service à bord qui laisse à désirer, la compagnie aérienne nationale déçoit de plus en plus ses clients. Pour preuve, la situation précaire décrite dans sa parution du jour du journal « Les Échos » et dans laquelle la compagnie fondée en 2016 a mis ses passagers du vol Paris-Dakar d’hier soir semble nous donner une idée des errements de la compagnie Air Sénégal. Elle a en effet, annulé le dit vol, sans aviser ses clients et n’a même pas pu loger ses voyageurs dans un hôtel.

Selon certaines informations, relayées par nos confrères du quotidien cité plus haut, « c’est un problème technique qui est à l’origine de l’annulation du vol. » Cette voie que la compagnie a empruntée risque de la mettre dans une situation chaotique. Et la compagnie nationale continue d’enregistrer des performances décevantes en terme de ponctualité. Une situation qui fait piquer du nez la compagnie qui vole tout droit vers une descente aux enfers.

Hier, la compagnie dirigée par Ibrahima Kane s’est illustrée encore dans l’amateurisme en faisant perdre des points à la destination Sénégal tant chantée par les autorités sénégalaises.

En effet, « les nombreux voyageurs à destination de Dakar qui, par fibre patriotique, avaient misé sur Air Sénégal, ont vécu la pire journée de leur vie. Arrivées à l’aéroport plusieurs heures avant l’heure du décollage prévue à 18h, pour se faire enregistrer, les passagers ne se doutaient guère qu’ils ne prendraient pas l’avion hier. C’est à leur arrivée, après les nombreux problèmes de transport vécus dans Paris avec la grève du secteur du

transport, que les voyageurs ont su que leur vol a été annulé. Lire la suite en cliquant ICI