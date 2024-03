Alassane Kitane s’interroge : «Loi d’amnistie ou d’amnésie? »

Loi d’amnistie ou d’amnésie ?

Le vote (ou plus exactement cette usurpation) de loi d’amnistie m’inspire l’interrogation de John Stuart Mill : « Suis-je vraiment représenté lorsque mon représentant est un candidat contre lequel j’ai voté et contre lequel je suis prêt à voter à nouveau ? ». Tout député qui votera cette loi trahira le peuple. Tout homme politique qui propose cette loi est non seulement un criminel, mais un traitre à la nation. Cette loi est la plus grande forfaiture politique de l’histoire de notre pays. En plus de promouvoir l’impunité, cette loi rend caducs tous les enseignements sur les principes de la représentation (vous ne représentez pas ce peuple qui n’en veut point !), de la séparation des pouvoirs et de l’égalité des citoyens devant la loi.

Une bande de malfaiteurs ne peut pas représenter le peuple, car même si ce dernier est mauvais, il doit, en principe, se faire représenter par ce qu’il a de meilleur. Vous êtes en train de voler au peuple sa souveraineté en occultant vos crimes contre lui. Vous pouvez snober le peuple par vos discours grandiloquents et vos mensonges, mais la vérité historique vous rattrapera tôt ou tard. Vous nous avez tympanisés avec les notions de justice, de loi, de respect des décisions de justice alors qu’en réalité vous n’y avez jamais cru.

On ne peut pas prétendre guider un troupeau si on est soi-même plus bête et plus aveugle que n’importe quel individu de ce troupeau. L’art politique au Sénégal est l’art de trahir non seulement les siens, mais sa propre conscience et ses principes. Mais que veut dire trahir ses principes pour un homme qui n’en a pas ? Les députés de l’APR sont ce qu’ils sont, mais ceux du PDS, de Taxawu et de Yewwi qui voteront cette loi seront, non des complices, mais des co-auteurs de crimes abjects contre la démocratie, contre le peuple et contre sa jeunesse.

Un député a dit ici que Sonko a écrit une lettre au président Macky Sall pour lui demander de protéger sa famille on ne sait contre quelle menace venant de bailleurs ou lobbies occultes ? Qu’est-ce qu’ils savent (Macky et Sonko) et nous cachent ? Vous parlez d’apaisement sur le dos de la vérité, mais vous oubliez de préciser que le nébuleux dans une société ouverte est la plus grande menace contre la stabilité et la paix.

Alassane K. KITANE