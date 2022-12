Alerte rouge pour la vie de Pape Alé Niang !

Le journaliste de Dakarmatin.com (Pape Alé Niang) ne s’alimente plus en effet pour protester contre ses conditions de détention à la prison de Sébikhotane où il est emprisonné depuis plus de trois semaines.

Il est aujourd’hui très affaibli et ne reçoit aucun soin. Il a du mal à se tenir debout et à parler, selon son avocat et sa femme qui lui ont rendu visite récemment. Je demande instamment sa libération dans les délais les plus brefs et en attendant son transfert immédiat dans une clinique pour lui prodiguer les soins nécessaires et indispensables.

Je rappelle que l’État sénégalais est responsable de sa santé et qu’il serait demain coupable si Pape Alé Niang venait à être affecté durablement de ses déplorables conditions de détention. Le monde entier regarde la justice sénégalaise, à elle de se montrer à la hauteur de l’enjeu.

Ibrahima Thiam, Président du mouvement UN AUTRE AVENIR