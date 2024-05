Sidy Braham Dieng : «La pérennité du Sénégal est menacée par…»

La position géostratégique, l’hospitalité légendaire et,par enchantement,le développement vertigineux des infrastructures exposent le Sénégal

au mouvement migratoire intra- africain,qui est irréversible,tant les pays voisins souffrent du syndrome d »effondrement démocratique et d’ antagonismes identitaires.Les contraintes liées à la modernité économique discréditent les

tribuns qui réduisent l’Afrique à un bloc monolithique intangible.Nos grande villes sont submergées par ce mouvement migratoire malgré la crise économique et la désespérance sociale.La stabilité sociopolitique est un softpower qui arrime le Sénégal au train d’États disloqués par la mal gouvernance et la corruption.

De nos jours, le phénomène migratoire relève du tabou. Le refus systémique et sociétal de réfléchir autour de cette problématique accentue l’angoisse des statisticiens et des économistes.Sous ce rapport,le phénomène migratoire est devenu l’impensé de notre modèle démocratique en crise, faute de débats constructifs.La porosité des frontières est un épiphénomène pour expliquer cette situation à la fois structurelle et complexe.

Engagé dans un processus de modernisation,le Sénégal, malgré des résultats probants, peine à réinventer une cohésion sociale inclusive. Tant les contingences inhérentes à l’évolution de notre modèle démocratique charrie des crispations,des disparités,des contrastes et même une fracture sociale. La démocratie s’avère dans l’incapacité organique à formuler des réponses toutes faites aux défis contemporains.Dans la modernité démocratique , l’interaction entre les dirigeants et les militants crée une dynamique programmatique et participative.Par ailleurs,l’auto flagellation des élites n’est rien d’autre qu’un populisme victimaire qui se substitue au débat politique .

Une société qui dissimule le phénomène migratoire serait dans l’idéologie démentielle du déni. Les politiques, tous bords confondus, rechignent à aborder les problématiques de l’immigration irrégulière.Le débat constructif aiderait à détruire le potentiel de xénophobie qui sommeille dans le Sénégal du désenchantement économique et social.L’excommunication inquisitoriale du discours qui évoque le lien de causalité entre le chômage des jeunes et l’hégémonie structurelle d’une population allogène sur le commerce est contre productif et schizophrénique: la transformation du commerce est primordiale. L’impuissance des politiques à moderniser le commerce est symptomatique d’une langueur.Devant la réalité du phénomène migratoire,une partie de l’échiquier politique, sans programme alternatif, théorise un discours xénophobe et stigmatisant.

A l’inverse ,le souverainisme de gauche panafricaniste mutile l’identité nationale en adoubant une Afrique sans frontières qui serait le socle de l’intégration transnationale.La pérennité du Sénégal est menacée par l’immigration venant de certains pays d’Afrique dévastés par les conflits armés et la gouvernance erratique. Une économie,en partie extravertie, peut-elle accueillir toute la misère du monde ? Le manque de compromis et de convergence sur cette problématique migratoire pourrait engendrer le chaos d’un pays jusque dans son identité nationale. Quand l’idéologie du populisme triomphe et impose sa théorie à l’ensemble de la société,les perspectives du dialogue fécond sur les enjeux et les défis contemporains s’amenuisent.

