Le Port de Dakar est sous une menace explosive à cause des transits et stockages de marchandises dangereuses. 3050 tonnes de nitrate d’ammonium arrimées au Môle 3, soit plus que les 2700 tonnes qui ont explosé au port de Beyrouth, informe L’Observateur.

Pour l’évacuation du produit dangereux, le journal affirme qu’elle est suspendue à un agrément du ministère de l’Environnement et du Développement durable. D’où l’inquiétude des experts de sécurité qui tirent sur la sonnette d’alarme.