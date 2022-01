Aliou Cissé : « Les garçons qui sont là sont capables de remplacer les absents »

À la veille de son premier match de la CAN 2021, l’équipe du Sénégal enregistre plusieurs forfaits à cause de la Covid19. Des absences qui inquiètent le sélectionneur qui ne s’avoue pas vaincu avant le match contre le Zimbabwe, ce lundi à 14h (13h heure de Dakar), à Bafoussam.

« On a commencé notre préparation à Dakar. On a laissé neuf soldats à Dakar. Petit à petit, ils sont en train de nous rejoindre. Loum et Name sont arrivés. Nous attendons toujours Saliou Ciss, Mame Baba Thiam, Nampalys Mendy, Bamba Dieng, Alfred Gomis (attendu ce soir) et Nampalys Mendy. Viennent s’ajouter Edouard Mendy, Famara Diédhiou et Koulibaly. C’est compliqué pour le football même si on a un groupe capable de jouer. Les garçons qui sont là sont capables de remplacer les absents. Nous sommes tristes pour eux », a-t-il déclaré en conférence de presse de veille de match…

