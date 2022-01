Can 2021 : Aliou Cissé Inquiet…6 joueurs titulaires absents

Aliou Cissé, le coach sénégalais réagit suite aux derniers cas de coronavirus relevés dans la tanière et non des moindres. Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy et Famara Diédhiou, infectés, viennent d’allonger la liste des Lions qui seront absents du moins face au Zimbabwe, demain lundi, 10 janvier 2022, à Bafoussam. Aujourd’hui, depuis le forfait de Krépin Diatta, blessé juste avant la CAN et absent de la liste, cinq joueurs titulaires indiscutables ne seront plus sur la feuille du premier match des Lions, a souligné Aliou Cissé, face à la presse, en compagnie du milieu sénégalais, Idrissa Gana Gueye. Inquiétant !

« On avait déjà anticipé sur d’éventuelles absences mais on ne pensait pas que cela allait être Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, tous nos gros joueurs, a déclaré le technicien sénégalais. Hier, j’étais en train de regarder la composition de notre équipe, lors de notre dernier match contre le Congo, je peux vous dire déjà qu’on a six joueurs titulaires indiscutables qui ne sont pas sur la feuille de match : Édouard Mendy, Krépin Diatta, Ismaïla Sarr, Nampalys Mendy, Kalidou Koulibaly et Saliou Ciss. Sur un onze de départ où il y a six joueurs titulaires absents, c’est vrai que c’est inquiétant. »...Lire la suite ici