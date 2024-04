Accident de Koungheul : Le ministre El Malick Ndiaye annonce plusieurs mesures

Le ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye s’est rendu nuitamment à Yamong (Koungueul), lieu de l’accident de la route ayant fait 14 morts et plusieurs blessés, jeudi 25 avril. Sur place, le ministre annonce une série de rencontres, dans les meilleurs délais, avec tous les « acteurs pour une mise en œuvre rapide d’un plan d’actions axé sur la digitalisation du processus d’obtention de permis et de carte grise ; le passage au permis à points et l’installation des centres de contrôle technique modernes dans les 8 pôles de développements d’abord et les 14 régions après ; l’application stricte du nouveau Code de la route dans les plus brefs délais ; l’établissement du système de limitation de vitesse pour les véhicules lourds (camions et autobus) ».

De plus, le ministre annonce la « digitalisation du système de contrôle routier en rapport avec les ministres en charge de l’Intérieur et des Forces armées ; le contrôle rigoureux des accessoires obligatoires pour les véhicules (triangle, gilets haute visibilité, extincteurs, boite pharmacie, lampe torche, etc.) ; l’interdiction des gadgets réduisant la visibilité du conducteur ».

Sur le plan des infrastructures, El Malick Ndiaye a évoqué aussi la « nécessité de travailler à l’accélération de la réhabilitation du chemin de fer Dakar – Tamba avec le développement d’un grand port sec à Tambacounda pour diminuer le trafic routier ; la réalisation du projet d’extension de l’autoroute de Kaolack à Tamba qui est une zone accidentogène ».