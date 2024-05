Wassadou : Trois adjoints au maire ferment l’Hôtel de ville

Les citoyens de la commune de Wassadou, une localité qui est située dans le département de Vélingara, ne pourront pas accéder à l’Hôtel de ville de la localité à partir d’hier lundi. Trois (3) adjoints au maire de ladite collectivité territoriale, accompagnés d’une foule de citoyens, qui étaient déchaînés, ont fait sortir de force les agents, qui y travaillaient et ont, ensuite, scellé les portes. Mme Aminata Bâ (1ère adjointe), M. Saliou Kandé (2ème adjoint) et Mme Biriyel Baldé (3ème adjointe) veulent, ainsi, manifester leur ras-le-bol face au supposé refus du maire, Souleymane Diallo, de leur permettre d’accéder à leurs bureaux et d’exercer leurs droits d’élus locaux au même titre que lui-même, ont-ils expliqué, ce lundi matin, face à la presse.

Saliou Kandé, le deuxième adjoint au maire de la commune de Wassadou, raconte comment tout est arrivé : «Le maire refuse de collaborer avec ses 3 adjoints issus de l’élection complémentaire du Bureau municipal du 12 février 2024, suite à un appel d’une conseillère municipale contre le bureau non paritaire constitué en février 2022.» «Les deux (2) adjointes (au maire) n’ont ni bureau ni délégation de signature, et nous ne percevons pas nos indemnités. Moi, qui ai un bureau, je refuse de l’occuper par solidarité aux 2 autres dont les bureaux sont occupés par les anciens adjoints défaits le 12 février 2024», ajoute M. Kandé. Il souligne en plus : «Le maire ne nous implique en rien. Complètement mis à l’écart. Il est un élu au même titre que nous. Nos efforts pour obtenir l’arbitrage du sous-préfet de Pakour sont restés vains.»

Aussi ont-ils décidé de bloquer le fonctionnement de l’institution municipale, tôt le matin d’hier lundi, en «chassant les agents, celui en charge de l’état-civil notamment, ainsi que celui chargé de la gestion des conflits, qui occupe le bureau du maire», a renseigné, amer, le maire Souleymane Diallo, qui donne sa version des faits.

Souleymane Diallo, ingénieur agronome, qui en est à son premier mandat, informe : «A l’issue de l’élection complémentaire des membres du bureau, le 12 février 2024, mes (trois) 3 candidats au poste d’adjoint ont été tous battus. Etant à Dakar, je n’ai pas pu battre campagne. Tous les 3 adjoints nouvellement élus ne sont pas de mon camp. J’ai redistribué les cartes, notamment la délégation de signature. Le 2ème adjoint actuel a un bureau qu’il n’occupe pas. Qu’il veuille bien le partager avec les 2 autres. Pour les indemnités, il s’est trouvé qu’après l’élection complémentaire, le sous-préfet avait omis d’apposer sa signature sur le procès-verbal. C’est ce qui retarde leur paiement aux 3 adjoints. Je n’ai posé aucun acte illégal. La mairie fonctionne bien.»

Le maire Diallo poursuit en ces termes : «Nous sommes, tous les 4, convoqués par le sous-préfet de Pakour, ce mardi matin (Ndlr : aujourd’hui). Il est notre patron. Il saura prendre les mesures qu’il faut pour le règlement du différend.»

