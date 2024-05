Alioune Tine à Diomaye sur le foncier : «Il faut assainir sans faiblesse»

Alioune Tine est en phase avec la lutte contre la spoliation foncière, un problème qui persiste et continue de poser des défis. Exprimant son inquiétude face à cette situation, il appelle le président de la République à prendre des mesures décisives pour y remédier. La mise en œuvre de réformes efficaces pour prévenir la spoliation foncière et protéger les droits fonciers des citoyens se heurte, selon le président-fondateur du Think-thank Africajom Center, à des pratiques traditionnelles. A cela s’ajoutent des forces d’inertie au sein de la société, qui rendent souvent difficile sa matérialisation.

Relevant qu’il est crucial que le Président Bassirou Diomaye Faye prenne ses responsabilités en matière d’assainissement sans faiblesse. Alioune Tine a défendu cette position sur le réseau social X. «La question foncière et les forces d’inertie, qui bloquent toute volonté ou initiative de faire bouger les lignes. La transgression de la loi, des traditions, des valeurs morales par les prédateurs fonciers est sans limite, mais gare à ceux qui osent toucher à ces «ressources foncières dérobées», avec «la complicité de fonctionnaires corrompus», mentionne-t-il. Avant de poursuivre en ces termes : «Alors, on sort tout l’arsenal juridique pour «laver» ses biens accaparés en toute illégalité. Président Bassirou Diomaye Faye, il faut assainir sans faiblesse, vous êtes porteur d’un mandat clair et vous avez les moyens juridiques et constitutionnels pour réussir. Il faut foncer», appuie cette personnalité de la Société civile dont les propos sont repris par Le Quotidien.