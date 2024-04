Accident de Koungheul : Le ministre El Malick Ndiaye au chevet des victimes

Le ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye s’est rendu nuitamment à Yamong (Koungueul), lieu de l’accident de la route ayant fait 14 morts et plusieurs blessés, jeudi 25 avril. Sur les lieux du drame, le ministre a constaté la gravité de l’accident impliquant un bus « horaires » en provenance de Dakar à destination de Kédougou avant de se rendre au chevet des blessés au district sanitaire de Kaffrine et à l’hôpital de Kaolack.

Abordant la récurrence des accidents de la route, le ministre El Malick Ndiaye rappelle au devoir collectif, pour tous les acteurs du transport à veiller à l’application rigoureuse des dispositions du Code de la route notamment: « le respect du contrôle technique des véhicules afin de vérifier le système de freinage, les foyers lumineux et la pneumatique avant tout départ ; le port de la ceinture de sécurité à l’avant comme à l’arrière du véhicule ; l’interdiction de dépasser le nombre de passagers et la charge autorisés ; le respecter la limitation de vitesse et l’interdiction de l’usage du téléphone ou de produits stupéfiants ».

En outre, El Malick Ndiaye invite les usagers à faire preuve de plus de responsabilité sur les routes afin de lutter efficacement contre l’insécurité routière. Il a également annoncé une batterie de mesures.