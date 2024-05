King Fahd : Le calvaire des pères et mère de familles licenciés

Lors de la pandémie de Covid-19 en 2021, la Direction de l’hôtel King Fahd Palace avait licencié 76 travailleurs pour des « motifs économiques ». Depuis lors, ces pères et mères de familles disent vivre des difficultés. « Nous sommes allés voir toutes les instances du Sénégal mais rien n’a été fait. On nous dit que Racine Sy est supe-rpuissant. On a tout fait. On n’a jamais eu gain de cause. Nous sommes allés au tribunal du travail, à l’Inspection du travail. Ils nous ont dit qu’ils ne peuvent pas trancher », a souligné la porte-parole lors de leur point de presse.

Le plus inélégant dans cette histoire est que ses pères et mères de familles ont été renvoyés par SMS. Certains parmi les licenciés sont revenus sur les conditions difficiles dans lesquelles ils se trouvent. « Ce licenciement est très difficile pour nous. C’est grace à ce salaire que je gérais ma famille dans le plus grand secret. Quand j’ai été licencié, c’est le ciel qui nous est tombé dessus. Mes enfants ne vont plus à l’école car je ne peux plus payer pour leur scolarité. Les problèmes de location, les factures d’eau et d’électricité. Je mentirais en disant que ce licenciement n’est pas difficile », a témoigné cette dame qui travaillait à la cafétéria de l’hôtel.

Selon elle, ce qui se passe au King Fahd est loin d’être un licenciement. « C’est un remplacement. Ils ont préféré prendre des personnes qui ne sont pas des soutiens de famille ». Face à la situation actuelle, cette mère de famille est obligée de trouver des petits boulots pour subvenir aux besoins primaires de sa famille. Elle invite par ailleurs Racine Sy à trouver une solution face à leur situation. « Qu’il nous paye notre argent ou qu’il rappelle les travailleurs », a-t-elle lancé au PDG de ce fleuron de l’hôtellerie sénégalaise.

Cette dame est loin d’être la seule mère de famille. Commerciale dans l’hotel, cette femme raconte comme le PDG a détruit le KFP. « Avec la venue de Mamadou Racine Sy au King Fahd, on pensait que nos problèmes seraient résolus. (…) Malheureusement pour nous, il a divisé le personnel. Il a créé une division entre nous. Personne n’osait même plus dire le plus petit mot sous peine de devoir s’expliquer. Certains étaient envoyés à la retraite, d’autres ont tout simplement démissionné face aux agissements de Racine », nous confie-t-elle.

Revenant sur leur licenciement, elle déclare : « Quand il y’a eu le Covid, il a été le premier a déclaré qu’il n’avait pas d’argent. Avant de nous envoyer au chômage technique avec 75% de notre salaire. Après deux ou trois mois, on est passé à 50%. Ensuite l’Etat a subventionné les hôtels pour éviter tout licenciement. Mais Racine a licencié 120 travailleurs. Depuis lors, on attend toujours la reprise. Les syndicalistes ont tout fait. Ils ont rencontré toutes les autorités. Mais rien », se désole-t-elle avant de lancer un appel aux nouvelles autorités.

Elle interpelle le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que leur ministre de tutelle et le ministre du Travail pour qu’ils fassent quelque chose face à leur situation. Car dit-elle « les familles sont disloquées, les malades n’ont plus de prise en charge, les parents ne peuvent plus payer les frais de scolarité ».

A rappeler que ce problème au King Fahd commence à durer. Les nouvelles autorités doivent régler ce problème que Macky a toujours évité. Le PDG et le directeur de l’exploitation Pierre Mbow semblent être les racines du mal !