Licenciement au King Fahd : Le collectif menace de tenir un sit-in

Le collectif des 76 déflatés de l’hôtel King Fahd Palace, licenciés pour « motifs économiques » durant la pandémie de la Covid-19, a pris la parole lors d’une conférence de presse hier lundi, pour exiger leur réintégration et faire appel aux nouvelles autorités. Il annonce un sit-in avec leurs familles devant l’hôtel si leur problème n’est pas réglé. La porte-parole du collectif, Ndèye Khoudia Ka, a exprimé leur appel au Président Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi qu’aux ministres concernés pour qu’ils prennent des mesures en leur faveur. Depuis leur licenciement, ces travailleurs affirment faire face à des difficultés financières, malgré leurs efforts auprès des différentes instances du pays pour obtenir justice.

Voici l’intégralité de leur déclaration :

Le 31 décembre 2011, l’État du Sénégal propriétaire du COMPLEXE KING FAHD, a pris la décision de retirer la gestion de ce fleuron de l’industrie hôtelière sénégalaise au groupe Starwood Hotels & Resorts et de le confier à S.H.A (Société Hôtelière Africaine) représentée par son Président Directeur Général Mr. Mamadou Racine SY.

Le complexe King Fahd a une superficie de 35 hectares de verdure, face à l’Océan Atlantique, dans le quartier résidentiel des Almadies. Le Complexe King Fahd est le fruit d’un don de l’Arabie Saoudite en 1991 d’un coût de 33 milliards, lors du Vème sommet de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI). D’une capacité d’accueil de 6000 m2 de surface conférence et banquet et ses 378 chambres et suites. Ce complexe portait le nom de « Le Méridien Président » sous le groupe Starwood Hotels & Resorts.

Après 9 ans de gestion dans un climat social tendu à cause d’une gestion gabégique et opaque, de licenciements abusifs et de sanctions à la moindre erreur, la Direction du King Fahd Palace a profité de la pandémie de COVID 19 pour exécuter un plan de licenciement massif. Dans le journal REWMI paru le 25 Mars 2021, Le Directeur d’Exploitation, Mr Pierre Mbow avait dit que l’hôtel King Fahd avant la pandémie faisait un chiffre d’affaires d’ 1 Milliard par mois. La seule question qui vaille d’être posée est : POURQUOI LICENCIER POUR MOTIF ECONOMIQUE.

L’hôtel KING FAHD PALACE qui fait un chiffre d’affaires d’un milliard par mois est le premier à recevoir la subvention de l’état durant la covid. Cette subvention était basée sur la préservation des emplois et la stabilité sociale de l’entreprise. D’abord, l’hôtel payait à hauteur de 75% puis 50% et ensuite a licencié parce que ne pouvant plus supporter la masse salariale. Pendant ce temps, les directeurs qui avaient de gros salaires continuaient à percevoir leur salaire.

Pourquoi le King Fahd a licencié au moment où tous les grands hôtels comme Radisson et Terrou bi, qui avaient fait moins en termes de chiffres d’affaires n’ont pas licencié. Le Terrou bi qui a bénéficié en même temps que le King Fahd des fonds de l’état a réintégré 120 travailleurs licenciés pour COVID 19. En mai 2022, à l’inspection du travail, il était convenu la réintégration des 76 licenciés ainsi que d’autres points relatifs à une meilleure collaboration entre la Direction et l’intersyndical. Mais cette Direction n’est pas dans les dispositions de réintégrer les employés licenciés car ces postes sont destinés à sa base politique ainsi ses parents et amis. C’est pour cela

que nous osons affirmer que ces licenciements ne sont qu’un règlement de compte pour se débarrasser d’honnêtes travailleurs afin de recruter sa base politique qui n’a aucune expérience.

Le licenciement des 76 mères et pères de famille à engendrer un drame social sans précédent au sein de certaines familles : séparations, les enfants qui ne sont plus scolarisés, des familles retournées au village car ne pouvant plus payer le loyer

et la scolarité de leurs enfants, les maladies car n’ayant plus de prise en charge médicale et même des décès survenus après le choc des licenciements.

Nous avions applaudi la préférence nationale en nommant un sénégalais comme nous. Mais grande a été notre surprise de constater que l’expertise nationale n’a fait que régresser l’hôtel qui était un fleuron dans la sous-région.

Nous n’étions pas au bout de nos surprises car cette direction n’a pas mis les formes en licenciant des employés expérimentés. Le vendredi 12 février 2021, ces travailleurs reçoivent des « SMS » leur notifiant qu’ils ont été licenciés : une manière irrespectueuse et inhumaine de procéder.

Malgré le non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique, la Direction du King Fahd s’obstinait toujours en violant la loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant le code travail notamment en ses articles L60 ; L61 ; et L62. Le Ministre du Travail de l’époque s’était prononcé le 25 Février 2020 sur les ondes de RFM en précisant le respect des procédures sur le licenciement pour motif économique : un travailleur de 20 ans ne peut être licencié à la place de celui qui a fait 2 ans ou 3 ans. Cette Direction a même licencié un employé à 6 mois de la retraite !

Nous interpellons par ce point de presse, Son Excellence, le Président Bassirou Diomaye FAYE qui séjourne en ce moment au King Fahd Palace, le Premier Ministre, Mr Ousmane SONKO, le ministre du travail et de l’emploi, Monsieur Yankhoba DIEME ainsi que le ministre du Tourisme Monsieur Mountaga DIAO pour que justice soit rendue. Que ces 76 pères et mères de familles INJUSTEMENT RENVOYÉS reprennent leur travail afin de pouvoir se prendre en charge ainsi que leur famille.

Nous plaçons tout notre espoir en vous et nous vous remercions d’avance. Le Collectif des licenciés