Poutine a prêté serment pour un cinquième mandat

Vladimir Poutine a prêté mardi serment lors de sa cérémonie d’investiture au Kremlin pour un cinquième mandat de six ans à la tête de la Russie, où il jouit d’un pouvoir incontesté face une opposition laminée. « Je jure (…) de respecter et de protéger les droits et libertés de l’homme et du citoyen, de respecter et de protéger la Constitution, la souveraineté, l’indépendance, la sécurité et l’intégrité du gouvernement », a-t-il déclaré, selon une correspondante de l’AFP sur place.