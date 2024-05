Birahim Camara : « Les jeunes socialistes devront oser la reconstruction structurelle et… »

Au terme des dispositions constitutionnelles (deux ans ) , le Président de la République peut dissoudre l’assemblée et organiser de nouvelles élections législatives.

Les partis politiques légalement constitués et les candidats indépendants seront obligés de se soumettre à la rigueur de la loi .

Ce second trimestre de l’an 2024 est celui du positionnement politique sous toutes les chapelles politiques où se disputent des intérêts générationnels.

Le parti socialiste ne sera pas épargné au vu des débats très rudes dans ses rangs hostiles à la continuité du » gagner ensemble pour gouverner ensemble » uniquement profitable à l’APR.

Le Président Abdoulaye Wade misait sur le règne libéral jusqu’en 2050 au détriment du parti socialiste et Macky Sall , sans mot dire, a voulu concrétiser la prière de son prédécesseur en réduisant toute la gauche à sa plus simple expression.

Malheureusement pour les deux , la base des socialistes tient tête par la réaffirmation de son identité et de ses valeurs.

Si , l’on parle du parti socialiste, c’est à cause de la capacité de résistance de sa base qui , à juste raison, exige la fin de sa présence au sein de la coalition BBY, la définition d’offres politiques nouvelles , la réforme de ses textes et le renouvellement générationnel au terme de congrès extraordinaire pour changer de cap , de capitaine et d’équipage.

En d’autres termes, les jeunes de la base sont appelés à devenir les barons d’un parti réinventé mais fidèle à son histoire, à son identité , à ses valeurs et à ses idéaux ouverts aux vents du moment ( le rajeunissement) .

Le prochain séminaire sera donc pour les jeunes l’opportune occasion de prouver qu’ils sont en capacité de pérenniser le leg entretenu par leurs aînés sacrifiés par les vingt ans d’ ajustements structurels , la dévaluation du franc CFA, les privatisations au service du capitalisme et du libéralisme qui placent le profit au dessus de l’homme réduit en marchandise .

Ce séminaire imposé par les réalités politiques ( la sanction d’une mouvance nourrie et entretenue par les scandales, l’arrogance et l’arbitraire) va créer les conditions d’une véritable révolution dans la gestion des ambitions et du destin du Sénégal et des sénégalais.

Les jeunes socialistes de l’intérieur et des diasporas , au cours de ce rendez-vous , devront , par leurs idées , oser la reconstruction structurelle et politique en proposant des solutions ou des réponses socialistes aux nouvelles et diverses demandes sociales.

Ils en ont le talent, la compétence et surtout la volonté de tourner la page sombre des douze années de BBY qui les a confinés dans un chômage endémique, une injustice récurrente et une émigration irrégulière et meurtrière .

Ce séminaire, disons-le, ne sera pas la copie du précédent dont les conclusions ont été vidées et dénaturées avant de finir dans les poubelles par l’actuelle direction en manque de générosité.

Certes l’ere des destins singuliers est révolue, mais chaque génération doit être maîtresse de son présent et de son avenir par la réflexion et l’action .

Le socialisme des 19 ème et 20ème siècles, quasi uniforme sous tous les cieux, est, au 21ème naissant , devenu pluriel dans sa philosophie, son évolution et son application. Par conséquent chaque génération doit avoir sa propre lecture et sa propre définition en refusant que le passé d’ailleurs et d’autres ne soit son avenir .

YES WE CAN , PODEMOS et la FRANCE INSOUMISE ont osé braver les idées de la gauche unidimensionnelle à la Lénine , à la Mao Zedong , à la Castro pour repenser et réinventer leur propre socialisme . Marx et Engels n’ont pas toujours raison car la la relecture africaine prônée par Leopold Sedar Senghor est toujours d’actualité .

Birahim Camara

Parti Socialiste

Chargé des Questions Administratives et Financières de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes ( IRAS)