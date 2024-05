Le groupe musical Xalé Gëm Sa Bopp, composé uniquement d’enfants de 8 à 15 ans, se produira sur la scène du Stereo Africa Festival, le dimanche 12 mai, à 15 heures, sur la scène du Clos Normand. Les jeunes artistes joueront des grands standards de la musique sénégalaise et africaine.

Après seulement trois ans de pratique, les enfants, issus de l’école artistique Afrorenn, ont atteint un niveau leur permettant de maîtriser plus d’une vingtaine de titres de différents styles allant du mbalax au jazz, en passant par l’afrobeat et la salsa. Le groupe n’en est pas à son premier concert. En décembre dernier, notamment, il a rendu un hommage aux grands chanteurs sénégalais, à La Mer à Table, à Dakar. Quelque 15 titres de Youssou Ndour, Orchestra Baobab, Omar Pène, Baaba Maal, PBS, Xalam 2, Pape Diouf, Viviane… interprétés pour certains avec la participation d’artistes prestigieux comme Idrissa Diop, Yoro Ndiaye et Ndongo D, de Daara J Family, qui ont partagé la scène avec eux. Le groupe s’est même produit au Théâtre Sorano, il y a quelques années.

Afrorenn est une école unique au Sénégal, qui a vu le jour en 2020 dans le quartier d’HLM Patte d’Oie, à Dakar. Elle offre une formation gratuite combinant éducation scolaire le matin et enseignement musical l’après-midi pour former la future génération d’artistes professionnels. En quelques années, les progrès techniques des élèves ont été considérables. Ils jouent de la guitare, de la basse, de la batterie, du clavier, des percussions, de la kora… et chantent. Beaucoup sont multi-instrumentistes. Ils montreront leurs talents lors de la 3e édition du Stereo Africa Festival qui aura pour têtes d’affiches cette année, notamment, Omar Pène et Alune Wade