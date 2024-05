Attaque contre Mimi Touré…Sega Sy recadre Mara Diop

Mara Diop le champion des menteurs, ton article sur Aminata Touré aurait mérité mon mépris total mais si je prends la peine de ne pas te répondre , je serai un lâche et je ne veux pas l’être à cause de toi. Ce soit disant responsable de l apr à ndindy mara diop pour le nommer se permet d attaquer Aminata Touré cette brave dame leader exemplaire , honnête, compétente, charismatique, élégante, décomplexée et expérimentée dans la gestion des affaires de l’état.

Celle que je surnomme le tombeur de Macky a usé de son courage et sa détermination qui ont fait échouer le projet de 3ème candidature, je ne manquerai pas de remercier Ousmane Sonko d avoir choisi Aminata Touré comme superviseur nationale de la coalition Diomaye président ce qui nous a valu cette victoire avec un score de 56% au 1er tour.

Mara Diop, Aminata Touré ( couco yap dagg co feeg mouye nelaw) tout ce que tu as dit sur aminata n’est que des mensonges ,des contre-vérités. Cette brave dame qui faite la fierté du Sénégal de l’ Afrique et le monde entier car faisant partie des 27 femmes les plus influentes du monde donc ne serait-ce que pour cela elle mérite du respect.

Mara Diop a – t- il demandé des conseils à son mentor Macky Sall avant de s’attaquer à Aminata Touré ? Je ne le pense pas sinon il t’ aurait déconseillé , ton mentor Macky Sall a une dent contre Aminata Touré et s il avait un rapport quelconque qui l’aurait épinglé, il allait saisir cette occasion.Mais c’ est malheureusement l’effet contraire qui aurait produit, Mimi Touré est blanche comme neige,et je n’en doute pas un seul instant mais que des choses pareilles viennent de toi cela ne pourrait pas me surprendre pour quelqu’un qui ne sait ni lire ni écrire. Mara Diop sache que Aminata Touré n est pas ton alter égo et sache que dans un pays normal un poste de serveur dans un restaurant serait de trop pour toi.

Il faut être Macky Sall pour faire de toi un conseiller au Conseil Économique Social et Environnementale. Toi Mara Diop tu es entrain de pleurnicher parce que tu souffres dans ton nouveau costume d’ opposant en quête de gloire et ce n’est pas demain la fin de tes calvaires, tu va continuer à pleurnicher mais le chien aboie la caravane passe Aminata Touré est une icône pour le senegal et son seul tort aujourd’hui c’est qu’ elle fait partie de ceux et celles qui ont éclairé la conscience des sénégalais lorsque que Macky Sall a voulu faire un 3ème mandat.

Adieu Macky et ses compagnons cette page est définitivement tournée et place à la rupture et le travail pour un Sénégal prospère.

Lamine Sega Sy

Président du Mouvement Sénégal en Marche.