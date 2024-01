Aliou Cissé : «On ne sous-estime pas la Côte d’Ivoire mais…»

Aliou Cissé a fait face à la presse, ce dimanche, pour s’exprimer sur le choc des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, face à la Côte d’Ivoire. Le sélectionneur national a donné des nouvelles rassurantes par rapport à l’équipe.

« L’équipe se porte bien, ça s’est vu sur les trois derniers matchs où on a fait un bon parcours, un parcours satisfaisant. Les blessés reviennent, on fera le point pour savoir qui est apte et qui ne l’est pas. Mais dans l’ensemble, le travail s’est bien passé. Je crois que les chiffres sont là, mais je n’ai pas la possibilité de les changer. Nous sommes dans le présent, le passé est le passé. Certes on a fait un bon début, mais demain ça n’aura pas d’imporance. Le match sera très difficile, mais comme je le dis, gagner nous donne la possibilité de continuer, perdre nous oblige à rentrer à la maison », a-t-il déclaré.

Aliou Cissé de poursuivre : « Aujourd’hui, c’est un match différent, on a envie de faire le maximum pour passer le prochain tour. Certes, la Côte d’Ivoire a perdu ses deux derniers matchs mais ce sera différent demain. C’est à nous de nous concentrer sur nous-mêmes. Nous avons des arguments à faire valoir, mais nous avons les moyens de défendre notre trophée. C’est une nouvelle compétition qui commence, il faut oublier le premier tour. On ne sous-estime pas la Côte d’Ivoire malgré leurs deux dernières défaites. Mais on leur avait confié quelque chose en 92 chez nous (La Côte d’Ivoire avait remporté la CAN 92 à Dakar), qu’ils sachent qu’ils vont nous la rendre demain et ils le savent. »