Aliou Sall…un paria qui Rend Fort la mouvance présidentielle

A peine a t il été désigné Coordonnateur du Mouvement Renfort AND DOLEL SUNU REW que l’ex Maire de Guediawaye est depuis quelques temps redevenu la cible d’une certaine presse et de la classe politique.

La longue et vénéneuse campagne de dénigrement autour de sa personne, ces dernières années, a empoisonné la carrière politique et administrative de cet éminent cadre de l’APR, mais, pour ceux qui le connaissent, ses adversaires se méprennent profondément sur le compte de l’homme lorsqu’ils le qualifient de novice en politique.

Il est, à n’en point douter, dans le viseur de détracteurs tapis dans l’ombre, à l’intérieur comme à l’extérieur du régime, qui ne manquent pas une seule occasion de salir sa réputation à travers un lynchage médiatique .

Mais la mouvance présidentielle, dans les circonstances actuelles,ne peut pas laisser passer un tel atout. Elle a besoin de Aliou Sall, de son sens politique, de son énergie et de sa gouaille.

A l’heure où le pouvoir est malmené de toute part par une communication offensive des opposants, qui imposent et fixent le menu, Benno Bokk Yakaar ne communique presque pas et lorsqu’il se décide à le faire, il le fait mal.

Dans un tel contexte et face à une adversité proteiforme et multipolaire , des personnes engagées partageant un socle de valeurs ont mis en place un mouvement dénommé Rencontre Nationale des Forces Républicaines pour le Travail, And DOLEL SUNU REW.

Foncièrement ancré dans la mouvance présidentielle, RENFORT/ ADSR, a pour objectif de se constituer en relai fort de la vision et de l’action du Chef de l’Etat , c’est à dire en instrument de résonance des idéaux portés et incarnés par Son Excellence, Macky Sall, Président de la République.

Dès lors , ce qui est proposé , à travers ce mouvement, c’est de dépasser les clivages partisans, de rassembler toutes les énergies autour d’une ambition positive, de progrès au service de l’intérêt général avec la volonté affichée de redonner à la vie politique sénégalaise un nouveau souffle.

Pour cela, le mouvement va établir un programme ambitieux de tournées dans tout le Sénégal, sillonnera les départements, pour échanger, partager, sensibiliser les vaillantes populations, sur les enjeux vrais de l’engagement du President pour la modernité et le progrès au Sénégal.

À travers cette caravane, RENFORT, qui est également une force de proposition , visera à rechercher l’implication des chefs religieux pour leur rôle exemplaire dans la résolution pacifique des crises , mais aussi l’implication des jeunes et des femmes, dans diverses thématiques allant des enjeux et défis liés à l’environnement , à l’éducation et la formation, à l’emploi….

Abdallah Ba

Mouvement Renfort / ADSR

Adjoint de l’Administrateur Général