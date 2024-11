Alioune Ndao sur Macky : « Il sera impossible de le mettre en prison si… »

L’ancien procureur spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) est formel. Dans un entretien paru ce lundi dans L’Observateur, Alioune Ndao affirme que «Macky Sall ne viendra pas au Sénégal». «Il sent qu’il est menacé», justifie l’ancien magistrat, répondant à une question sur l’éventualité de juger sur le sol national l’ancien chef de l’État.

Tête de liste nationale de la coalition Takku-Wallu pour les prochaines législatives, Macky Sall était annoncé sur le chemin du retour au bercail par certains de ses partisans. Ces derniers affirmaient que l’ancien Président allait prendre part physiquement à la campagne électorale. L’intéressé avait tempéré les ardeurs, indiquant qu’il avisera lui-même le jour où il décidera de revenir au Sénégal.

Pour Alioune Ndao, ce jour n’arrivera pas tant que la menace de poursuites judiciaires planera au-dessus de la tête du chef de l’Apr. Par conséquent, croit-il savoir, Macky Sall ne devrait pas être emprisonné. «S’il n’est pas au Sénégal, ça sera quasiment impossible de le mettre en prison, même avec un mandat d’arrêt.»

L’ancien procureur spécial d’argumenter : «J’ai appris ça avec la Crei. Il y a certains pays qui coopèrent et d’autres, non. Et tant qu’un État ne coopère pas, un mandat d’arrêt n’est jamais exécuté dans son pays. Or, je ne pense pas que le roi du Maroc va accepter d’extrader Macky Sall. Ce sont des obstacles juridiques. On peut le juger par contumace, le condamner, mais cette décision ne sera jamais exécutée tant qu’il est au Maroc.»