Voici la vraie raison de la suppression de la CREI

La suppression de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) a été largement saluée. Cette juridiction spéciale, qui a envoyé en prison Karim Wade notamment, était jugée illégale. Mais il y a un hic : le régime de Macky Sall, qui l’a rayée de l’arsenal juridique, aurait été animé par le souci de protéger ses arrières davantage que par le besoin de rétablir justice. C’est l’affirmation de l’ancien procureur spécial de la CREI.

«Les gens n’ont pas vu ce qu’il y avait derrière cette suppression», suggère Alioune Ndao dans un entretien paru ce lundi dans L’Observateur. Ce dernier explique que l’enrichissement illicite, puni par la CREI, «est l’infraction qui permet de les [les pontes de l’ancien régime] poursuivre le mieux». L’ancien magistrat développe : «Quand vous prenez le détournement de deniers publics, il faut que la personne détourne les deniers appartenant à l’État. Il faut avoir des éléments de preuve pour déclencher des poursuites pour détournement de deniers publics et soustraction portant sur des deniers publics. Or, ce n’est pas évident d’avoir ces preuves-là.»

Alioune Ndao, repris par Seneweb, de poursuivre : «Par contre, l’enrichissement illicite est simple. La personne concernée perçoit un salaire de 1 million de francs CFA, on fait le tour de son patrimoine et l’on trouve qu’il a 5 milliards de francs CFA. On lui demande de justifier le reliquat entre ses revenus licites et le niveau de son patrimoine. S’il parvient à justifier cela, on classe le dossier. Et s’il ne réussit pas, on le poursuit pour enrichissement illicite.»

L’interlocuteur de L’Observateur affirme que Macky Sall, pour masquer cette manœuvre, «a donné à l’Ofnac [Office national de lutte contre la fraude et la corruption], qui est un organe administratif, une compétence par rapport à l’enrichissement illicite». «Comment peut-on confier une infraction allant à la pénale à un organe administratif qui dépend du président de la République ?», s’étrangle Alioune Ndao.