Ça devient grave ! Alioune Tine piétine le code pénal pour Sonko…

Alioune Tine est-il un extraterrestre qui ne connaît pas les règles simples de la terre ? Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, un homme qualifie un délit condamnable de…fait banal. Alioune Tine a osé insulter le « bon sens » humain qui a catégorisé les différents maux en contraventions, délits et crimes. Pour un défenseur des droits de l’homme comme Alioune Tine, un crime peut être banalisé s’il doit empêcher un citoyen de se présenter à une élection. En résumé, pour Alioune Tine, le crime n’est rien quand c’est un politicien ou un de ses « amis » qui le commet. Voici le vrai visage d’un défenseur des droits humains devenu défenseur des « voyous »

Défenseur des « voyous ». Ce n’est pas de trop pour qualifier l’attitude d’Alioune Tine. On disait d’Ousmane Sonko qu’il aimait piétiner les institutions de la République. Alioune Tine le suit. Pour Alioune Tine, il faut mettre de côté les institutions, les laisser se faire piétiner rien que pour les beaux yeux d’Ousmane Sonko. Voilà ce qui est étrange pour quelqu’un qui dit défendre les droits de l’homme. La Cour suprême sénégalaise a confirmé jeudi dernier, la condamnation de l’opposant emprisonné Ousmane Sonko à six mois de prison avec sursis pour diffamation, une peine le rendant inéligible.

Sonko paye ainsi pour avoir diffamé l’actuel ministre du Tourisme et ancien ministre de la Jeunesse. Il a accusé Mame Mbaye Niang d’avoir détourné une somme de 29 milliards CFA du Programme agricole pour le développement communautaire (Prodac). Sonko disait détenir des preuves avant de se rétracter au tribunal en disant l’avoir lu sur le net. Malheureusement pour lui, la diffamation était établie puisque Sonko l’avait fait publiquement à la télé.

La diffamation se définit comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé ». La diffamation est un abus à la liberté d’expression. Les sanctions sont plus lourdes si la diffamation est publique, si elle vise des autorités publiques. C’est ce qui arrivé à Ousmane Sonko qui a accusé de détournement de fonds publics, un ministre de la République.

Et Sonko a écopé de la sanction lourde de 6 mois avec sursis et 200 millions d’amende. Sonko avait fait appel de la décision mais la Cour Suprême l’a confirmé le rendant ainsi inéligible. Et c’est là qu’intervient Alioune Tine en minimisant le crime commis par Sonko : « Peut-on écarter Ousmane Sonko sur la base d’un prétexte aussi léger que la diffamation ? » Un défenseur des droits humains peut-il banaliser un crime comme la diffamation qui a porté atteinte à l’honneur d’un ministre ?

Incroyable mais vrai ! c’est Alioune Tine ! Il a perdu son bon sens. Est-ce son amitié pour Sonko ou le fait qu’il soit originaire de la Casamance comme Sonko qui altère son jugement ? Alioune Tine insulte les Sénégalais. L’a-t-on vu s’intéresser sur le dossier d’un homme public poursuivi pour diffamation. C’est devenu clair, Alioune Tine est un membre de l’ex Pastef qui refuse de s’afficher publiquement. Sinon pourquoi, se mettre à défendre de façon acharnée à tout moment Ousmane Sonko, au point de fermer les yeux sur tous les délits qu’il commet.

Pour des faits moins lourds, certains hommes politiques ont subi les foudres des populations. En France…François Fillon qui était favori de la présidentielle en France en 2017, a été lâché par tous pour un costume qui lui a été offert par Robert Bourgi.

Marine Le Pen échoue au second tour face à Macron en 2017 pour un simple geste faisant allusion à des extra-terrestres. Chirac est éliminé face à Mitterrand pour avoir dit Monsieur Mitterrand en lieu et place de Monsieur le président.

Alioune TINE doit être devenu fou…il prêche pour un Président « menteur » et « diffamateur » …Qu’en sera-t-il s’il est élu Président ? Alioune Tine se moque des Sénégalais en se montrant l’avocat du diable. Personne ne semble plus le prendre au sérieux à cause de ses sorties partisanes en faveur d’Ousmane Sonko. Pour Alioune Tine, peu importe qu’Ousmane Sonko quitte son domicile en plein couvre-feu dans la nuit pour se rendre à un salon de beauté prétextant un mal de dos.

Ousmane Sonko à l’époque député, qui avait donc toute la latitude de se faire prendre en charge par l’Assemblée nationale pour se faire soigner dans les instituts spécialisés, mais qui préfère la nuit alors qu’on est plein couvre-feu pour raser les murs et se rendre incognito dans un salon de beauté. Qu’il soit accusé par une jeune masseuse de ce salon de viol, il n’y a rien de surprenant. Alioune Tine qui se dit défenseur acharné des droits de l’homme préfère ne pas appesantir sur la détresse et le choc subi par la jeune demoiselle pour se montrer défenseur de Sonko.

Alioune Tine préfère défendre encore Ousmane Sonko qui diffame sans preuve des personnalités de la République à l’instar de Mamour Diallo, Mame Mbaye Niang. Alioune Tine préfère garder le silence plutôt que de dénoncer les multiples appels d’Ousmane Sonko à l’insurrection, à la violence conduisant ainsi à des morts et aux saccages de biens publics et privés. Ce qui montre qu’à l’instar d’Ousmane Sonko, Alioune Tine n’a aucun respect des institutions de la République. Tout comme Ousmane Sonko, Alioune Tine aime voir ces institutions être foulées aux pieds.

Alioune Tine doit revoir son comportement abusif pour un homme qui se dit défenseur des droits humains…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn