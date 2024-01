Anta Babacar Ngom…la novice qui a humilié six (6) premier ministre

Tous les yeux sont rivés sur l’élection présidentielle du 25 février 2024. Les Sénégalais sont appelés à élire celui ou celle qui va les diriger durant les prochaines années. Mais ce scrutin est plein de surprises. Celle qui a créé la surprise c’est Anta Babacar Ngom !

Le Conseil constitutionnel est en train d’abattre un travail important dans le processus électoral. Il a permis aux Sénégalais de se débarrasser de tous les candidats amateurs. Mais il a créé une très grosse surprise. Beaucoup de ténors ont été éjectés de la présidentielle. C’est le cas de Ousmane Sonko. Le dossier du maire de Ziguinchor est jugé incomplet. Tout le contraire de Cheikh Tidiane Dieye. Mais celle qui cristallise les attentions, c’est Anta Babacar Ngom. Candidate pour la première fois, elle a réussi à passer ce filtre. Une étape importante pour le reste du processus électoral.

L’entrepreneure et candidate de l’ARC (Alternance pour la Relève Citoyenne) a fait valider 45.238 parrains, soit 1.007 de plus que le minimum requis par le code électoral, selon Issakha Diouf, son mandataire. Une véritable claque pour certains candidats. En effet, la jeune novice a humilié six (6) anciens chefs de gouvernement qui croyaient passer cette étape très facilement. Malheureusement, leur rêve ne s’est pas réalisé. Et Dieu bénit la jeune vendeuse de poulets. Comme quoi 2024 sera pleine de surprises. Et pourrait sonner la fin de la politique classique.

Madame Aminata Touré, Messieurs Cheikh Hadjibou Soumaré, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Souleymane Ndéné Ndiaye, Idrissa Seck et Abdoul Mbaye ont échoué là où la novice est passée. Elle les a écrasés au poteau. Parmi ce groupe d’anciens premiers ministres (PM), certains attendent le second tour. Et les autres sont directement éliminés. Et pourtant ce groupuscule est plus connu et nont déjà eu à faire face au parrainage. Mais les choses sont en train de changer. Les Sénégalais semblent vouloir en finir définitivement avec le système politique classique.

Anta Babacar Ngom a humilié la bande des six (6) PM. La cadette parmi des candidats qui cumulent plusieurs dizaines d’années de politique, a sécurisé ses parrains et passé au 1er tour lors de sa renco ntre avec le conseil constitutionnel. La candidate est allé battre campagne à l’intérieur du pays. Telle une lionne, elle a fait focus sur ce qu’elle voulait. Elle est allée au contact des populations pour les draguer. C’est ce qui a porté ses fruits. Elle a non seulement validé le parrainage mais elle a un surplus de plus de mille. Le gazage de son cortège a porté ses fruits

Elle suit ainsi les traces du président Macky Sall. En perspective de l’élection présidentielle de 2012, le chef de l’Etat avait fait le tour du Sénégal plusieurs fois. C’est ainsi qu’il a réussi à battre le grand Abdoulaye Wade. La jeune vendeuse de poulets va-t-elle réussir à faire pareil ? L’avenir nous édifiera. Mais elle tisse sa toile. Et mérite toute l’attention des autres candidats. S’ils la sous-estiment, elle pourrait leur causer des problèmes. D’autant plus qu’elle est travailleuse, tenace et déterminée.

Ces anciens premiers ministres ont laissé leur opposition à Macky Sall prendre le dessus. Se croyant en plein campagne, ils profitaient de ces rencontres pour tirer sur le système. Pourtant, ce court moment devait leur servir à exposer leur vision afin de convaincre les Sénégalais. Quelqu’une comme Mimi Touré a trop misé sur son compagnonnage avec Ousmane Sonko. Mais cela a été plus un handicap qu’un atout. Le leader de l’opposition avait déjà choisi ceux qui allaient bébéficier de son soutien.

L’ascension de Anta Babacar Ngom pousse beaucoup d’observateurs à se poser des questions sur la suite des événements. Le Président Macky Sall et Ousmane Sonko absents le 25 février 2024, cette élection sera pleine de surprises. Mais la jeune Anta Babacar Ngom sera handicapée par son père. L’affaire Ndingler est toujours les mémoires. Ce dossier va certainement être une épine lors de la campagne pour la fille du milliardaire.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru