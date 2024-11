Allemagne. La coalition tricolore “Die Ampel” vole en éclats (Par Dr. Pierrette Herzberger-Fofana)

Au cours d’un discours prononcé tard dans la soirée du 6 novembre 2024, le chancelier Olaf Scholz a annoncé la rupture de la coalition tricolore composée du SPD social-démocrate, des Verts,Bündnis 90/Die Grünen et du FDP les Libéraux.

le chancelier social-démocrate Olaf Scholz a limogé le ministre des Finances, le président du Parti libéral-démocrate (FDP), Christian Lindner, avec lequel les relations étaient devenues exécrables . Il l’a remplacé jeudi matin par un proche conseiller, Jörg Kukies. Cette décision marque la rupture des relations avec son allié du parti des Libéraux FDP. Les ministres Libéraux ont démissionné, à l’exception du ministre des transports Wissinger qui garde son poste et prend le ressort de la justice Il a démissionné de son parti, le FDP, le parti Libéral.

Le chancelier a fait part de son désaccord avec son allié libéral et qui ne jouirait plus de sa confiance. Il a étalé ses griefs contre son ex-ministre au cours de son discours. Lindner aurait souvent bloqué des décisions prises ensemble. A plusieurs reprises, il a prononcé le nom de l’ex ministre des finances, Christian Lindner et les points de discorde. Les divergences des membres de la coalition et leurs nombreuses discussions ont affaibli le pouvoir politique.

Le chancelier veut convoquer un vote de confiance le 15 janvier 2025 qui devrait conduire à des élections législatives anticipées en mars 2025. L’opposition critique le calendrier et fait pression pour un vote de confiance anticipé – cette semaine ou la semaine prochaine. Actuellement, les discussions vont bon train afin de savoir s’il y aura de nouvelles élections en janvier ou en mars. Selon les dernières informations si le Bundestag, c’est-à-dire l’assemblée Fédérale était dissoute, les élections pourraient avoir lieu le 5 mars 2025

La décision du chancelier marque la fin de la «majorité tricolore. Die Ampel”, car elle place effectivement le chancelier et son gouvernement en minorité au Bundestag.

Délais pour de Nouvelles élections selon la Loi ?

Si le chancelier n’obtient pas la majorité lors du vote de confiance au Bundestag, l’étape suivante consistera à demander au président fédéral de dissoudre le Bundestag. Conformément à l’article 68, celui-ci dispose de 21 jours maximum pour le faire. Si cela se produit, un nouveau Bundestag doit être élu dans un délai de 60 jours, conformément à l’article 39.

Que signifie exactement le vote de confiance ?

Selon l’article 68 de la Loi fondamentale, le chancelier fédéral peut demander au Bundestag de lui accorder la confiance. Il peut – mais ne doit pas – la lier à un projet législatif concret. En fait, cet instrument doit aider un chancelier à resserrer les rangs et à consolider sa propre base de pouvoir. Tous les députés du Bundestag ont le droit de voter, et en règle générale, une coalition gouvernementale dispose d’une majorité.

La pomme de discorde

Le conflit porte sur la décision du chancelier Olaf Scholz d’ utiliser plus de marge de manœuvre financière afin d’une part pouvoir renforcer l’aide à l’Ukraine et d’autre part, constituer un paquet de soutien à l’économie allemande, baisser .le prix de l’énergie, et introduire une prime à l’investissement.

Lindner ne partage pas cet avis. Celui-ci a déclaré que, par son mandat, il se considère comme lié au « frein à l’endettement , principe ancré dans la Loi depuis 2009..

Que signifie “le frein à l’endettement ou á la dette” (Schuldenbremse)

Avec ce qu’on appelle un frein à la dette ou à l’endettement, un Etat s’engage à ne contracter de nouvelles dettes que jusqu’à un certain montant. Il s’engage en outre à rembourser les dettes publiques dans un délai prévisible. L’Allemagne a introduit le frein à l’endettement par une loi en 2009. Le frein à l’endettement empêche les investissements dans les infrastructures publiques et la protection du climat. Le frein à l’endettement limite la capacité d’action politique. Il constitue un frein à l’avenir de l’Allemagne. L’idée est de ne pas faire peser une charge excessive sur les générations futures.

Quelle est la position des Verts ?

Le Vice-Chancelier et ministre de l’Économie, Dr. Robert Habeck, et la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, ont fait une déclaration commune. Ils estiment que la rupture de la coalition n’était pas nécessaire et qu’il existent encore des possibilités pour parvenir à prendre la voie du dialogue et considérer toutes les propositions des deux autres partenaires . Le vice-chancelier Dr. Habeck a fait preuve de discernement dans son discours . Se référant aux élections aux Etats-, Robert Habeck a déclaré

“Nous avons vu ce qu’il se passe aux États-Unis quand la haine et la persécution, quand le populisme et les divisions empoisonnent les élections et les débats politiques. L’Allemagne peut faire autrement et l’Allemagne va faire mieux“

le président allemand Frank-Walter Steinmeier a appelé jeudi les responsables politiques du pays à « la raison » et à « la responsabilité. » « Notre pays a besoin de majorités stables et d’un gouvernement efficace« , a-t-il déclaré.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Ex-Député au Parlement Européen