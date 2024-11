Macky trahi…Ses souteneurs migrent chez Sonko

Le monde s’effondre autour de Macky Sall. Depuis que l’ancien président a perdu le pouvoir, les choses ne vont plus pour lui. Son parti vole en éclats de jour en jour. Les hommes et femmes qui l’ont soutenu pendant douze (12) ans sont en train de fuir vers le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Et les premiers à tourner le dos au chef d’État déchu sont les grands souteneurs du troisième mandat.

Chasser le naturel, il revient au galop ! Au Sénégal, la transhumance a bon dos. Avec l’élection du président Bassirou Diomaye Faye, beaucoup pensaient que ce phénomène allait disparaître. Mais faut dire qu’elle est inscrite dans l’ADN de certains leaders politiques. Pastef ne fait pas exception à cette règle. Le parti au pouvoir est devenu le nouveau terreau des anciens camarades de Macky Sall. Ils n’ont pas hésité à lui tourner le dos au moment où rien ne va plus.

La dernière à quitter le navire de l’Alliance Pour la République (APR) est Adji Mbergane Kanouté. Investie en 24ᵉ position sur la liste nationale Takku-Wallu, elle a décidé de s’allier au Pastef. Son parti, l’Union pour le Développement du Sénégal Authentique (UDS/A) appelle l’ensemble de ses militants, au Sénégal comme à l’étranger, à s’engager activement pour la victoire de la liste dirigée par Ousmane Sonko. Adji Mergane et son Parti visent à donner au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les moyens de gouverner dans la stabilité, en poursuivant un projet de société axé sur la souveraineté nationale, la justice sociale et la prospérité du pays.

À Kolda, Ousmane a été grandement accueilli par deux (2) anciens membres de l’APR. Le leader de Pastef est même allé jusqu’à réconcilier Doura Baldé et Mame Boye Diao. Le parti au pouvoir et leurs nouveaux soutiens foulent du pied tout le sacrifice consenti par les jeunes qui ont tout donné pour le PROJET. Mais les patriotes ont pêché les plus mauvaises graines des éléments du système qu’ils combattaient autrefois. Le Pastef s’affiche fièrement avec les fossiles de Macky qui ont défendu bec et ongles le troisième mandat tant contesté.

En 2023, Mame Boye Diao a fièrement défendu le mandat contesté de Macky Sall. Il avait demandé à ses camarades de parti de s’affirmer lors d’une rencontre au Palais. «On ne calcule pas. On a un homme qui a un destin mondial qui l’attend. Si on le choisit comme candidat, il faut s’affirmer. Que ceux qui n’y croient pas sortent de la salle», avait-il fièrement déclaré devant Macky Sall. C’est aujourd’hui cet homme qui a rejoint les patriotes qui se sont battus contre ce troisième mandat.

Que dire de Adji Mbergane Kanouté ? Tout comme ses autres camarades, elle a toujours oeuvré pour son ancien mentor, Macky Sall . «Rien n’oblige le président Sall à se positionner comme seul candidat de BBY. Mais c’est une demande. Si la coalition le porte, les femmes et les hommes, qui sont avec lui, ont porté leur choix sur Macky Sall comme candidat naturel. Je pense que le président a l’obligation de répondre à cette demande. Déjà, rien ne s’oppose à ce qu’il soit candidat. Et, je l’ai déjà dit, c’est le choix de la continuité», disait-elle il y a quelques mois.

Aujourd’hui, ce sont ces personnes qui ont migré chez Ousmane Sonko. S’ils avaient réussi leur coup, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye n’en seraient pas là. Mais ce qui est dommage dans cette affaire c’est de voir que des membres Pastef tentent par tous les moyens de défendre ce phénomène qu’ils ont toujours dénoncé sous Macky. Le Pastef ne peut pas essayer de faire une différence entre soutien et transhumance. Le parti de Sonko est devenu la verte prairie des chasseurs de prime.

Cette ferme volonté d’accueillir les transhumants confortent la position de Cheikh Yérim Seck. «La transhumance d’Adji Mbergane Kanouté est un gros marqueur de la décadence morale prématurée de Pastef», a conclu le journaliste dans une note parvenue à Xibaaru. Si Ousmane Sonko n’arrête pas cette transhumance, il pourrait avoir un plus gros problème que de chercher une majorité absolue !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn