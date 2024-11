Sonko entre les abrutis et les inconsolables…Le règne animal

Ousmane Sonko s’est battu avec toutes les armes qu’il avait à disposition dans le but d’accéder au pouvoir. Premier ministre du nouveau régime, il entretient des relations particulières avec ses militants et sympathisants et conflictuelles avec les anciens dignitaires du pays. Le leader de Pastef se retrouve en face de deux camps. L’un applaudit et l’autre le maudit. Ceux qui l’applaudissent n’entendent pas et ne comprennent pas. Ils sont sourds. Et ceux qui le maudissent lui en veulent d’avoir mis fin à leur « bamboula ». Et Sonko aime cette situation de ni guerre ni paix. Il règne sur un monde animal.

L’actuel PM serait-il le seul homme raisonnable parmi toute cette horde d’animaux politiques ? Il est la cible de tous les regards. Ceux qui l’aiment et ceux qui le détestent ne regardent que lui. Qu’on l’aime ou pas, il attire toutes les attentions. Adoré et haï, Ousmane Sonko est le sujet de toutes les discussions politiques des plateaux télés et des chaînes de radio. Quelques opposants font l’effort de faire un discours programme pendant la campagne électorale. Mais que serait un discours politique sans évoquer Sonko, ses prédictions et ses incartades ? Sonko les tient tous, les bons, les mauvais, les abrutis et les inconsolables.

Sonko et les abrutis

Ils aiment le Pm et ne savent pas pourquoi. Ils l’adorent et ignorent l’origine de leur soumission. Pour eux, Ousmane Sonko est un Dieu. Il l’appelle même « Sonko Mou Sell Mi » (le saint). Ils le regardent parler mais ne l’écoutent. Ils applaudissent à chaque intermède et crie son nom au passage de son cortège. Ils ont les yeux pour regarder et la bouche pour crier. Mais ils ont les oreilles bouchées car ils ne veulent rien savoir. Ils se complaisent dans leur idiotie.

Comme les étudiants de l’UCAD qui ont applaudi Mélechon qui faisait l’apologie de l’homosexualité. Ils ont applaudi parce que le PM était à côté de Mélenchon. Mais ces abrutis ne sont pas que des jeunes écervelés. Il y a de grands intellectuels qui sont dans le lot des abrutis.

Voici dans la vidéo ci-dessous, le docteur Abdoulaye Diallo. Dans sa déclaration, Il fait un blasphème qui ne fait plus de lui un être humain mais une créature de Sonko. Voici ce qu’il dit :

« Si Ousmane Sonko crée une religion en dehors de l’Islam, je le suivrai. Si je vais au Paradis et que je ne vois pas Sonko alors que je ne rentre pas dans ce paradis. Si je vais au ciel voir Dieu et que je ne vois pas Sonko, alors que ne rencontre pas Dieu. Si je vais chez le Prophète et que je ne vois pas Sonko, alors que je ne rencontre pas le prophète. Et si la mort venait aujourd’hui prendre Sonko, alors je préfère que la mort m’emporte plutôt à sa place ». Voici le monde des abrutis de Sonko.

Sonko et les inconsolables

Les inconsolables sont faciles à reconnaitre. Tout ce que le PM dit est mauvais, faux, inventé et « dangereux » pour le Sénégal. Sonko est « leur » mal incarné. On reconnaît les inconsolables par la qualité de leur réflexion. Ce sont de grands intellos ou des politiciens cachés. On retrouve dans ce lot des journalistes, des avocats, des hommes d’affaires et en particulier des politiciens qui ont été délestés de leurs avantages. Ils ne supportent pas l’ancien opposant qui leur a enlevé le bonbon de Macky dans la bouche. Le mot qui leur vient à la bouche quand on parle de lui…C’est « le menteur ».

Depuis que le PM a été nommé, tout ce qu’il dit est scruté à la loupe par les inconsolables qui voit des mensonges dans les virgules et les points. Il est le « menteur » le chasseur de « sorcières » qui veut mettre tous les anciens dignitaires en prison. Souvent ses paroles sont très mal vues comme sa déclaration sur Farba NGOM : « J’ai entendu un gars qui fait le tour du département et distribue des mallettes d’argent. Je peux vous assurer une chose. Ça sera la dernière élection qu’il participera au Sénégal ». Les inconsolables n’ont pas vu des paroles de campagne et en ont fait une thèse politique.

« Voilà notre Max-la-menace (Ousmane Sonko) qui décide que les élections auxquelles participe Farba Ngom sont les dernières de sa vie. Il devient urgent d’arrêter cet homme avant que ses propos irresponsables ne carbonisent le Sénégal…stopper cet homme qui est un incendiaire qui veut consumer notre pays ». L’analyse d’un inconsolable qui ne parvient pas à faire la différence entre des propos de campagne électorale et un discours politique.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn